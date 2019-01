Oprah Winfrey wordt 65: dit zijn haar 5 meest memorabele carrièreswitches KD

29 januari 2019

15u00 0 Celebrities Vandaag blaast Oprah Winfrey 65 kaarsjes uit. De Afro-Amerikaanse zakenvrouw veranderde op haar eentje het medialandschap van Hollywood en oefende het ene beroep na het andere uit. Wij blikken terug op vijf van haar carrièreswitches.

Presentatrice

Van 1986 tot 2011 had Oprah een wekelijkse afspraak met televisiekijkend Amerika dankzij haar talkshow, die gemakkelijkheidshalve ‘The Oprah Winfrey Show’ werd genoemd. Het is tot op de dag van vandaag de meest bekeken talkshow in de wereldgeschiedenis. In 2012 startte Oprah een nieuwe talkshow op, genaamd ‘Oprah Prime’, dat debuteerde op haar eigen zender ‘Oprah Winfrey Network’, oftewel ‘OWN’. In datzelfde jaar begon ze ook met ‘Oprah Winfrey: Where Are They Now?’, waar ze naar de verhalen luisterde van mensen die in het verleden in haar talkshow opdoken. Altijd met dezelfde vraag: wat is er van die mensen geworden? Momenteel zit de reeks aan haar negende seizoen.

Auteur

Oprah staat als co-auteur op de achterflap van een tiental boeken, waarvan ‘Food, Health & Happiness’ ongetwijfeld de bekendste is. Het boek verbrak records bij de vleet en leverde Oprah een stevige duit in het zakje op. Al had ze die winst eigenlijk niet nodig om een fortuin te hebben. De vrouw heeft een geschatte netwaarde van meer dan 2 miljard euro.

Actrice

In 1985 beleefde Oprah haar debuut op het witte doek. Ze vertolkte Sofia in de ‘The Color Purple' en werd als actrice meteen genomineerd voor een Golden Globe en een Oscar, helaas zonder winst. Ze verzilverde ook nominaties voor haar werk in ‘Beloved’, ‘The Butler', ‘Selma’ en ‘The Immortal Life of Henrietta Lacks’. Ze sprak ook stemmetjes in voor de films ‘Bee Movie’, ‘Charlotte’s Web’ en de Disney-film ‘The Princess and the Frog’. In 2018 was haar stem ook te horen in ‘The Handmaid’s Tale’ en ‘Crow: The Legend’. In datzelfde jaar speelde ze een hoofdrol in de geflopte film ‘Wrinkled In Time’. Binnenkort is de actrice ook te zien in de film ‘Terms of Endearment’ als Aurora Greenway.

Producer

Als producer heeft Oprah Winfrey een ellenlang cv. De vrouw produceerde haar eigen talkshows, films waar ze in meespeelde en enkele tv-series. De meest succesvolle producties waar ze haar schouders onder zette, zijn ‘The Oprah Winfrey Show’, ‘The Dr. Oz Show’, ‘Love Is’, ‘Greenleaf’, ‘Beloved’ en ‘Selma’. Momenteel werkt ze ook als producer aan een remake van haar debuutfilm ‘The Color Purple’. De prent wordt in de zalen verwacht in 2020. Ze produceert nu ook de film ‘The Water Man’.

Uitgeefster

Oprah stampte als uitgeefster het magazine ‘O, The Oprah Magazine’ uit de grond. Het maandelijkse magazine verschijnt nog altijd. In 2002 werd het magazine uitgeroepen tot meest succesvolle start-up ooit in de sector. Hoewel het magazine z'n hoogtepunt lang voorbij is, wordt het nog steeds door miljoenen mensen gelezen. Tussen 2004 en 2008 werkte ze ook aan het interieurmagazine ‘O At Home’, maar dat wordt ondertussen niet meer uitgegeven.