Oprah Winfrey wint carrièreprijs Golden Globes

De Cecil B. DeMille Award, ofwel de carrièreprijs van de Golden Globes, gaat dit jaar naar Oprah Winfrey. De prijs wordt uitgereikt tijdens de Golden Globes-ceremonie begin januari.

Morgan Freeman, die de award won in 2012, maakte het nieuws bekend in een video. "Laat ik de eerste zijn om je te feliciteren, want er staat je een ongelooflijke avond te wachten", aldus de 80-jarige acteur.

De prijs wordt jaarlijks uitgereikt aan iemand die een "buitengewone bijdrage" heeft geleverd aan de entertainmentwereld. Eerdere ontvangers van de Cecil B. DeMille Award zijn onder meer Walt Disney, Frank Sinatra, Sidney Poitier, Doris Day en Robin Williams. Vorig jaar won Meryl Streep de oeuvreprijs.