Oprah Winfrey: "Ik wil géén president worden"

25 januari 2018

16u37

Oprah Winfrey voelt er niets voor een gooi te doen naar het presidentschap van de Verenigde Staten. "Het is niet iets waar ik interesse in heb", zei de mediaster tegen tijdschrift InStyle. "Het zit niet in mijn DNA."

Een bevlogen speech van Winfrey tijdens de uitreiking van de Golden Globes leidde eerder tot speculatie over haar politieke ambities. Ook president Donald Trump liet zich over de kwestie uit. Hij dacht Winfrey te kunnen verslaan bij een electorale krachtmeting.

Oprah, onder meer bekend door haar voormalige praatprogramma 'The Oprah Winfrey Show', zei tegen InStyle dat ze altijd goed heeft geweten waar haar grenzen liggen. Daarom wil ze geen president worden. Ze vertelde ook dat haar hulp is aangeboden bij het opzetten van een campagne. "Maar dat is niets voor mij."

Amerikanen niet enthousiast

Eerder raakte ook al bekend dat de meerderheid van de Amerikanen Oprah weliswaar weten te waarderen, maar toch niet wil dat ze een gooi doet naar het presidentschap. Dat bleek uit een rondvraag die in opdracht van de openbare radio NPR werd verricht bij 1.350 volwassenen. Daaruit blijkt dat 64% van de Amerikanen de tv-figuur genegen is. Eén Amerikaan op de twee zegt zelfs bereid te zijn voor Oprah te stemmen mochten er nu verkiezingen zijn, tegenover 39% voor Trump.

Maar hoe populair de 63-jarige actrice en zakenvrouw ook mag zijn, slechts 35% van de bevraagde Amerikanen wil dat ze zich in 2020 kandidaat stelt voor het hoogste ambt. Zelfs onder de Democraten vindt slechts 47% dat de miljardair zich kandidaat zou moeten stellen, tegenover 15% van de Republikeinen.