Oprah Winfrey en Reese Witherspoon krijgen eigen Barbie TVM

26 januari 2018

17u15 0 Celebrities Op 9 maart is de nieuwe film van Disney ‘A Wrinkle in Time’ te zien in de bioscoop. Met Oprah Winfrey, Reese Witherspoon en Mindy Kaling in de hoofdrol, wordt voorspeld dat het dé kaskraker van het jaar wordt. En dat is ook speelgoedgigant Mattel niet ontgaan. Een paar weken voor de film uitkomt, krijgen de drie klasbakken nu al een eigen Barbiepop.

De drie poppen lijken wel exacte kopietjes van de personages die de actrices spelen. Zo draagt de Oprah/Mrs. Which pop een zilveren top en korset, een bordeauxrode rok en heeft ze een lange blonde vlecht en blauwe oogschaduw en nagels. De plastieken Mindy/Mrs. Who draagt een lange blauwe jurk met gouden details, heeft tatoeages op haar arm en draagt haar afro in een hoge dot op haar hoofd. Reese/Mrs. Whatsit heeft een roze blouse op een dramatische blauwe rok aan, vuurrode lippen en kapsel en daarnaast knalblauwe lippen.

De poppen zijn nog niet daadwerkelijk te koop, maar staan wel al op de website van Barbie met een prijskaartje bij van 50 dollar of omgerekend zo’n 40 euro. Ze zijn limited edition en dus maar tijdelijk te koop. Ava DuVernay, regisseur van de film, deelde als één van de eersten een foto van de poppen en schreef er het volgende bij: “Wanneer Disney Barbiepoppen maakt van de personages in je film, en je er de hele dag naar wil staren vol ongeloof omdat jij van Barbie hield toen je een klein meisje was maar nooit poppen had die ook maar een béétje op deze leken.”.