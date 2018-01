Oprah Winfrey dolblij met haar eigen Barbiepop MVO

29 januari 2018

07u25 2 Celebrities Zo blij als een kind is Oprah Winfrey met haar action figure van Mrs. Winch, het karakter dat ze speelt in de film A Wrinkle In Time. In een filmpje op Instagram laat de multimiljonair de speelgoedversie van zichzelf zien en zegt: "I love it!"

Ook Reese Witherspoon (Mrs. Whatsit) en Mindy Kaling (Mrs. Who) hebben hun eigen pop gekregen, tot grote vreugde van de regisseuse van de film Ava DuVernay, die op Instagram postte: "Dat Disney Barbiepoppen maakt van jouw filmkarakters en je er alleen maar de hele dag naar wilt staren. Omdat je als klein meisje gek was op Barbies, maar nooit zulke exemplaren had."

A Wrinkle in Time is het eerste deel in een fantasy/sciencefiction boekenserie, dat het verhaal vertelt van Meg. Al reizend gaat ze samen met drie hemelgidsen op zoek gaat naar haar vermiste vader. Bij de uitreiking van de Golden Globes vertelde Reese Witherspoon dat ze gedurende de opnames elke ochtend vier uur lang met Oprah in de make-up zat, om getransformeerd te worden tot hun karakters.

