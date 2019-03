Oprah wil weten wie Michael Jackson hielp om kinderen te mishandelen: “Iémand moet dat voor hem geregeld hebben” MVO

01 maart 2019

19u19 0 Celebrities Oprah Winfrey, die volgende week de nabeschouwing van de HBO-documentaire ‘Leaving Neverland’ zal verzorgen, wil weten wie Michael Jackson destijds geholpen heeft om contacten met jongere kinderen te leggen. “Iemand moet die afspraakjes voor hem hebben gemaakt, iemand moet dat alles geregeld hebben.”

‘Leaving Neverland’ is een documentaire over het vermeende kindermisbruik van Michael Jackson, waarin Wade Robson en James Safechuck vertellen over de dingen die ze hebben meegemaakt in het huis van de in 2009 overleden popster.

Oprah stelt in haar nabeschouwing, een programma vol interviews dat vlak na de documentaire zal worden uitgezonden, een vervelende vraag aan regisseur Dan Reed. De film legt namelijk geen focus op de mensen die Jackson ongetwijfeld geholpen moeten hebben om de kinderen tot bij hem te krijgen. Mensen die van het misbruik hebben geweten. “Ik wil weten wie dat zijn”, zegt ze. “Wie - in de kringen van de ster - negeerde dat hij een crimineel was? Dat zijn personen die medeplichtig zijn en tot vandaag de dag niet hebben moeten boeten voor hun daden.”

Hoeveel?

“Hoevéél mensen hebben het geweten?” Het is een griezelige vraag, want als Jackson inderdaad kinderen verkrachtte en op andere manieren misbruikte, is het bijna onmogelijk dat niemand uit zijn gigantische entourage, managers, platenmaatschappij, vriendenkring, familie en security daarvan afwist. Om nog maar te zwijgen over de ouders van die bewuste kinderen. “Ik denk dat erg veel mensen het hebben geweten”, zegt Reed. “Veel meer dan je zou verwachten.”

Robson, die naar eigen zeggen zeven jaar oud was toen Jackson een seksuele relatie met hem begon, zegt daarover: “Michael was bijna nooit alleen. Hij werd constant omring door een geoliede machine. Zijn secretarissen belden mij op om afspraakjes te regelen en stuurden auto’s om mij op te halen. Er stond altijd beveiliging aan zijn deur wanneer ik de kamer binnenwandelde.”

In scène gezet

“In de documentaire zien we hoe ouders, die samen met hun kinderen in Jacksons huis bleven overnachten, steeds verder van hun kind te slapen werden gelegd”, legt Oprah uit. “In het begin mochten ze vlak naast de slaapkamer van hun kind slapen. Daarna was er opeens geen kamer meer vrij op die verdieping, en daarna zelfs niet meer in dezelfde vleugel van het huis. Moeders werden bewust steeds verder van hun kinderen verwijderd. Iémand moet dat in scène gezet hebben, daar heeft Jackson zich niet in zijn eentje mee beziggehouden.”

Volgens Robson is het niet mogelijk dat Jackson geen handlangers had. “Niemand kan kinderen misbruiken op de schaal waarop Michael dat deed, zonder medeplichtigen te hebben.”

‘Leaving Neverland’ wordt op 8 maart om 20u25 uitgezonden op Canvas.