Oprah wil Harvey Weinstein interviewen

Oprah Winfrey wil de in opspraak geraakte filmmaker Harvey Weinstein interviewen. Weinstein wordt beschuldigd van seksueel misbruik, grote sterren als Gwyneth Palthrow en Angelina Jolie bekende dat hij hun ongewenst lastig viel. Eerder kwamen er al berichten naar buiten dat Weinstein zich graag door Oprah wilde laten interviewen.

Oprah Winfrey heeft volgens TMZ geen direct contact gehad met Weinstein. Iemand van zijn team heeft met haar gesproken met de vraag of zij hem wil interviewen. De presentatrice laat weten daar open voor te staan, maar wel met strenge voorwaarden. Het moet een één op één-interview zijn en hij moet eerlijk zijn.



"Ze is alleen geïnteresseerd als hij in de spiegel zou kijken en haar de gehele waarheid zal vertellen", vertelt een medewerker van Oprah.

REUTERS Harvey Weinstein

Hollywoodproducent Harvey Weinstein werd zondag ontslagen als directeur van The Weinstein Company. Hij wordt beschuldigd van seksuele intimidatie en het ongewenst lastigvallen van tientallen vrouwelijke werknemers.



Georgina Chapman, de vrouw van Weinstein, heeft haar in opspraak geraakte man inmiddels aan de kant gezet. Dat liet ze in een verklaring weten aan People. Het stel trouwde in 2007 en heeft twee kinderen. "Mijn hart doet zeer voor al die vrouwen die enorme pijn hebben geleden vanwege deze onvergeeflijke daden."



Nadat het nieuws over Weinstein naar buiten kwam schreef Oprah: "Ik volg de zaak rond Harvey Weinsteins gedrag en ik heb nog niet te woorden gevonden om de omvang in te vatten."