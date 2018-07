Oprah supportert voor Mexico tijdens WK MVO

02 juli 2018

06u55

Bron: ANP 2 Celebrities Als het aan Oprah Winfrey ligt, gaat Mexico er tijdens het wereldkampioenschap voetbal met de titel vandoor. De tv-persoonlijkheid moedigde haar buurland zondag aan in een video op Instagram.

In het filmpje draagt Oprah het voetbalshirt van Mexico. "WK-koorts bij ons thuis", schreef ze bij de video, waarin ze met een groepje andere supporters op het terras staat. "Felicitaties aan alle landen die meedoen aan het WK", zegt ze in de clip. "We houden van alle landen, maar het meest van Mexico. Dus voor Brazilië tegen Mexico morgen: Mexico!"

De post werd al snel opgepikt en gedeeld door het officiële account van het Mexicaanse elftal, dat het filmpje deelde en Oprah verwelkomde bij het legioen.

World Cup fever at our house! Een foto die is geplaatst door null (@oprah) op 01 jul 2018 om 22:55 CEST

Meer over Mexico

sport

sportdiscipline

voetbal

Oprah

wereldkampioenschap

sportevenement