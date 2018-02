Oprah schrapt beschuldigde Russell Simmons uit boek MVO

In de volgende druk van Oprah Winfrey's boek 'The Wisdom Of Sundays', dat het najaar van 2017 uitkwam, wordt het hoofdstuk waarin Russell Simmons aan het woord komt verwijderd. Dit heeft een woordvoerder van uitgeverij Flatiron Books aan The New York Times laten weten.

In het spirituele adviesboek staan onder andere teksten en adviezen van de Dalai Lama en auteur Elizabeth Gilbert, bekend van de bestseller 'Eat, Pray, Love'. Simmons is een fervent yoga-en meditatieliefhebber en liet in het boek weten wat dit voor hem betekent. Nu er meerdere beschuldigingen van seksueel misbruik en zelfs verkrachting zijn gemaakt aan het adres van de hiphop-mogul, hebben Oprah en de uitgeverij samen besloten zijn aandeel weg te laten.

Oprah zet zich met hart en ziel in voor de #MeToo-beweging. Haar indrukwekkende speech tijdens de Golden Globes is daar het meest recente voorbeeld van.