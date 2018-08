Oprah is lesbisch en moord door Disney: de meest bizarre geruchten die in Hollywood circuleren TDS/TK

28 augustus 2018

Bron: Eigen berichtgeving 3 Celebrities De geruchten dat muziekproducer Dr. Luke zangeres Katy Perry heeft verkracht zijn niet waar. Dat verklaarde Katy zopas zelf in een getuigenis in de rechtbank. In de vakpers lezen we telkens weer de meest sappige details over de levens van de sterren. Maar soms verschijnen er verhalen die té bizar lijken om waarheid te zijn. De meest gekke geruchten op een rij.

Obama en Beyoncé hebben een affaire

Heeft president Obama een affaire met Beyoncé of niet? Het internet was er in 2014 over aan het tobben. Even leek het erop dat The Washington Post een artikel zou lanceren over de vermeende romance. Het nieuws kwam van Pascal Rostain, een bekende paparazzifotograaf die in het verleden al verschillende (juiste) onthullingen deed over beroemdheden. De vlam was helemaal in de pan omdat Beyoncé tijdens de toenmalig presidentiële verkiezingscampagnes een van de voornaamste fondsenwervers was van Obama.

Maar Barack Obama is natuurlijk getrouwd met Michelle. En ook Beyoncé heeft al jarenlang een echtgenoot: rapper Jay-Z. Er bleek al snel niets van het verhaal te kloppen: The Washington Post ontkende meteen dat ze met zo'n verhaal zou uitpakken, en ook de fotograaf moest zijn versie later bijstellen.

Tupac is nog steeds in leven

22 jaar na zijn dood is de moord op Tupac nog steeds niet opgelost. Er doen heel wat wilde theorieën de ronde over de misdaad. Zo zou P. Diddy bijvoorbeeld de opdrachtgever geweest zijn. Heel wat mensen zijn er echter van overtuigd dat de moord van de man in scène werd gezet en dat Tupac nog ergens levend en wel rondhuppelt. Hij zou toegetreden zijn tot het selecte clubje waartoe ook Elvis, Kurt Cobain en Bruce Lee behoren: sterren die volop wouden genieten van anonimiteit , rust en hun centen, en daarom naar een of ander tropisch eiland trokken.

Miley Cyrus is vermoord en vervangen

Misschien een beetje luguber: een theorie dat Miley Cyrus eigenlijk is overleden en is vervangen door een dubbelganger doet al enkele jaren de ronde. De bal ging aan het rollen toen Now8News, een website gespecialiseerd in fake news, een verzonnen verhaal over de dood van de zangeres deelde, waarbij ze zou zijn gevonden in een badkuip. De bal ging aan het rollen, en sommigen beweerden dat Cyrus werd vervangen door een dubbelganger.

Joe Jonas heeft een SM-seksfilm gedraaid

Rond de periode dat de populaire Jonas Brothers elk hun eigen weg opgingen, gonsde het van de geruchten dat Joe ooit seksfilm heeft gemaakt in ware '50 Tinten Grijs'-stijl. Er kwamen heel wat gore details en beweringen aan de oppervlakte, maar tot op heden heeft nog niemand de vermeende tape ooit gezien.

Oprah en haar beste vriendin zijn lesbische lovers

Is er meer aan de hand tussen Oprah Winfrey en haar beste vriendin Gayle King? Het wordt al sinds de start van Oprahs carrière gefluisterd. Zeker toen Winfrey in 2009 een aantal van haar oude dagboeken kwijtraakte zat ze in nauwe schoentjes, want in haar geschriften zou haar geheime liefdesleven helemaal beschreven staan. De steenrijke talkshowhost heeft echter altijd ontkend: "Ik begrijp het waarom mensen denken dat we lesbisch zijn", zei ze ooit. "Er is geen definitie in onze cultuur voor de band die ik met Gayle heb. Ik begrijp dus waarom mensen een etiketje op ons plakken. Ze vragen me: hoe kan je zo close met iemand zijn en er geen seksuele relatie mee hebben? Maar moest dat zo zijn, dan zouden wij daar open over zijn. Er is niets mis met homoseksualiteit."

Kristen Stewart en Robert Pattinson : echte liefde of publiciteitsstunt?

Tijdens de hoogdagen van de 'Twilight'-saga waren de fans serieus in de ban van de relatiestatus van hoofdrolspelers Kristen Stewart en Robert Pattinson. Zij werden immers niet alleen op het scherm verliefd, maar ook in het echt. Alleen twijfelden velen eraan of er wel sprake was van ware liefde, of dat alles één grote publiciteitsstunt was om de films wat extra te promoten.

Disney vermoordde de tweelingzus van Lindsay Lohan

Ongetwijfeld het meest bizarre gerucht uit de lijst: Lindsay Lohan had een tweelingzus genaamd Kelsey, die door Disney werd vermoord. Kelsey zou in 'The Parent Trap' hebben geacteerd, maar na de opnames zou Disney een auto-ongeluk in scène hebben gezet om haar uit de weg te ruimen. Zo konden ze alleen met Lindsay verder. Hoewel de roddel werd verspreid door meerdere media en websites, hebben noch Disney, noch Lindsay er ooit op gereageerd.

Katy Perry is eigenlijk JonBenét Ramsey

Is Katy Perry de opgegroeide JonBenét Ramsey? Het simpele antwoord daarop is nee. Maar dat weerhoudt mensen niet de complottheorie aan te hangen die stelt dat het vermoorde zesjarige meisje helemaal niet van haar leven is beroofd. De Illuminati en vrijmetselaars zouden haar dood in scène hebben gezet om van haar een megaster te maken. Volgens de theorieën leveren de songteksten, tweets en muziekvideo's van Katy Perry genoeg bewijs. Wat ze echter weigeren te geloven: het lichaampje van het vermoorde meisje werd gevonden, er is autopsie gepleegd en ze is begraven.

Anna Wintour had een relatie met Bob Marley

Vogue-hoofdredactrice en Bob Marley: de twee zouden er volgens enkele theorieën een relatie op nagehouden hebben. Anna heeft de roddels vorig jaar nog maar eens de kop proberen indrukken tijdens James Corden's talkshow. "Hoe Bob Marley zich gedroeg in bed? “Ik heb hem nooit ontmoet, dat is fake news”, zei ze. "Maar als hij het had voorgesteld, had ik het zeker gedaan!"

David Beckham kocht 's werelds duurste seksspeeltje voor Victoria

In 2004 dook het verhaal op dat David Beckham een seksspeeltje voor Victoria van 1,8 dollar miljoen had gekocht. Het ging om een platinum vibrator, bezet met diamanten van 10-karaat en 16-karaat. Er zouden wereldwijd slechts 10 exemplaren gemaakt zijn, en de vibrator zou 's werelds duurste seksspeeltje zijn. De Beckhams zijn echter nooit op het bericht ingegaan.

De CIA vermoorde John Lennon

Werd John Lennon door de CIA vermoord? En was Mark David Chapman, de man die al jaren vastzit voor de moord, niet meer dan een dekmantel? De theorie gaat al decennia de ronde. Er verscheen in 1989 zelfs een boek van de Engelse jurist Fenton Besler, waarin hij de complottheorie onderbouwt.

Margot Robbie is veel ouder dan iedereen denkt

De leeftijd van Australische actrice Margot Robbie is al jaren een mysterie. Volgens een editie van Vogue uit 2016 was de actrice 25 jaar. Onmogelijk, klonk het, want in een artikel uit 2008 werd Margot al als 23-jarige beschreven. Dat zou betekenen dat de actrice nu 33 zou moeten zijn.

Lady Gaga is eigenlijk een man

Lady Gaga heeft een penis, klonk het in 2009. Het werd besproken door verschillende nieuwssites. Gaga had in een van haar shows een nog onbekend object tussen haar benen, en dat deed de geruchten opborrelen. De zangeres droeg in de show een strak rood jurkje en stond met een scooter op het podium. Maar toen ze op een gegeven moment van de scooter afsprong, trok ze snel haar jurkje naar beneden. Omdat ze iets te verbergen had?

Walt Disney ligt ingevroren onder Disneyland

Toen Walt in 1966 aan longkanker overleed, deden al snel geruchten de ronde. Zo zou zijn lichaam zijn ingevroren om hem later, als de wetenschap ver genoeg gevorderd was, weer tot leven te wekken. Hij zou onder Disneyland opgeborgen zijn. De waarheid is echter dat hij werd gecremeerd en dat zijn as is bijgezet op de Forest Lawn Cemetery in Los Angeles.