Oprah: "Ik zou het Witte Huis nooit overleven"

03 juli 2018

08u19

Bron: ANP 0 Celebrities Oprah Winfrey weet heel zeker dat ze nooit mee zal doen aan de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De reden? Ze denkt dat ze de race om het Witte Huis niet zou overleven.

In de Britse Vogue reageert de televisiepersoonlijkheid nog maar eens op de al jaren aanhoudende vraag die ze krijgt om de politiek in te gaan. Na haar speech tijdens de Golden Globes afgelopen januari werd zowel #OprahForPresident als #Oprah2020 trending op Twitter. De presentatrice heeft echter al meerdere keren laten weten geen rol voor zichzelf te zien in de politiek. Ze zet zich liever in voor sociale doelen die haar na aan het hart liggen.

In Vogue gaat ze nog een stapje verder. "Die wereld is niet koosjer", zegt ze over de politiek. "Het zou m'n dood worden." Ze bevestigt nogmaals dat ze heel zeker is van haar beslissing. "In een politieke structuur, met alle onwaarheden, bullshit, onzin, narigheid en achterkamertjespolitiek.. Ik zou er niet in kunnen bestaan. Ik zou het gewoon niet kunnen."