Opnieuw naaktfoto’s van Demi Lovato gelekt: hacker deelt beelden via Snapchat TDS

18 oktober 2019

19u30

Bron: The Blast 0 Celebrities Er zijn naaktfoto’s van de Amerikaanse zangeres Demi Lovato (27) gelekt. Dat melden verschillende buitenlandse media. De beelden zouden openbaar gemaakt zijn door een hacker, die zijn zinnen had gezet op het Snapchat-account van Demi Lovato en daar toegang tot wist te verkrijgen.

Demi Lovato is de laatste nieuwste beroemdheid die het slachtoffer wordt van een vreselijke inbreuk op de privacy. De bal ging aan het rollen toen er volgens The Blast een vreemd bericht verscheen op het Snapchataccount van de zangeres. Daar zou de artieste haar volgers hebben opgeroepen om naar een ander platform te gaan, waar ze dan uiteindelijk de naaktfoto’s van Demi konden bekijken.

Het is uiteraard een misdaad om naaktfoto’s of privéfoto’s van anderen te delen zonder hun toestemming. In dergelijke situaties kan het zelfs strafbaar zijn om de vermeende gelekte foto’s op te zoeken of te bekijken. Omdat de beelden zonder medeweten van Demi in de openbaarheid werden gebracht, wijzen veel van haar volgers via de sociale media op de gevaren. “Laat je niet met dergelijke zaken in. Demi verdient respect”, stellen zij.

Vraag is natuurlijk: wie zit achter de hack? Volgens The Blast gaat het om dezelfde daders die eind augustus de verantwoordelijkheid opeisten voor het hacken van het account van Twitter-CEO Jack Dorsey. Naar verluidt gaat het ook om dezelfde groep die gelinkt wordt aan de gelekte naaktfoto’s van actrice Chloë Grace Moretz.

Niet eerste keer

Het is niet de eerste keer dat er naaktfoto’s van Lovato op het web verschijnen. Midden 2015 kreeg een aantal Amerikaanse websites ook al naaktfoto’s van de zangeres aangeboden. Ze was daarop te zien in ‘in verscheidene compromitterende poses’. Zo was ze naakt in bad te zien, en topless op een bed.

“De collectie die ik bezit, omvat lichaamsdelen van Demi waarvoor ze bekendstaat: tatoeages, kont, kin. Daarnaast ook een aantal foto’s die pikant zijn. Ik garandeer dat het over Demi gaat”, zo verzekerde de persoon die de beelden toen aanbood.