Opnieuw drie mensen beschuldigd van ouderenmisbruik Stan Lee SD

06 juni 2019

17u39

Bron: The Guardian 0 Celebrities Joan Celia Lee, de dochter van de vorig jaar overleden striptekenaar Stan Lee, heeft rechtszaken aangespannen tegen haar vaders voormalige manager en twee anderen. Ze beschuldigt hen van ouderenmisbruik. Eerder werd Keya Morgan, een andere voormalige manager van Lee, al om dezelfde reden gearresteerd.

Volgens Joan Celia Lee hebben Max Anderson, de ex-manager van haar vader, verpleegster Linda Sanchez en een zekere Derek Tan een complot gesmeed om Stan Lee geld afhandig te maken en waardevolle Marvel-memorabilia te stelen. Daarnaast worden de drie ook beschuldigd van mishandeling. In de rechtszaken worden ook enkele voorbeelden gegeven. Zo zou Anderson honderdduizenden dollars opgestreken hebben voor de aanwezigheid van Lee op evenementen, terwijl hij normaal gezien slechts 10 à 25 procent van dat bedrag had mogen opstrijken. De striptekenaar zelf kreeg maar een schijntje. Daarnaast liet hij zijn baas documenten en overeenkomsten tekenen die hij niet meer kon lezen vanwege zijn verminderde gezichtsvermogen, en moest Lee tijdens ware marathonsessies handtekeningen uitdelen waardoor hij niet meer kon wandelen of praten. Lee stierf in november op 95-jarige leeftijd.

Kirk Edward Schenck, advocaat van de nalatenschap van Stan Lee, waarschuwt dat ouderenmisbruik steeds vaker voorkomt, “voornamelijk tegen vermogende individuen die tijdens hun zeer uitgebreide carrière erg goed functionerende professionals geweest zijn. Dit is niet gewoon een waarschuwing voor de entertainmentindustrie. Dit probleem zal zich blijven vermenigvuldigen omdat alle oudere babyboomers die grote landgoeden hebben opgebouwd mentaal beginnen te verzwakken. Meestal verliezen ze tegelijkertijd ook geliefden die ze vertrouwen en die hun trouwste bondgenoten zijn geweest op het gebied van liefde, geld en familiale loyaliteit.”