Opnieuw ambras tussen Oasis-broertjes: "Stuur je nu ook al dreigberichten naar mijn tienerdochter?” SD

04 juli 2019

10u58

Bron: Metro UK 0 Celebrities Het zit er weer bovenarms op tussen Noel Gallagher (52) en zijn jongere broer Liam (46). Die laatste had dreigende sms’jes gestuurd naar Noel’s 19-jarige dochter Anais, en daar kon Gallagher logischerwijze niet mee lachen.

Het begon allemaal toen Noel’s vrouw Sara van een volger op Instagram de vraag kreeg of ze naar het optreden van schoonbroer Liam ging kijken op Glastonbury. Ze antwoordde: “Ik denk dat ik dat ga ontwijken. Die dikke klootzak die zijn eerbetoon brengt en een tamboerijn op zijn hoofd laat balanceren, gaat er redelijk gedateerd uitzien na Stormzy.” Liam kon niet lachen met Sara’s opmerking en stuurde daarop een berichtje naar Anais, de 19-jarige dochter van Noel. “Zeg je stiefmoeder dat ze erg voorzichtig moet zijn”, schreef hij.

Noel was uiteraard razend en haalde op Twitter zwaar uit naar zijn jongere broer. “Dus je stuurt nu dreigende berichten naar mijn tienerdochter? Je was altijd al erg goed in het intimideren van vrouwen, hé. Wat was je trouwens van plan om te doen?” Daarna verwijst hij naar berichten dat Liam gefilmd zou zijn terwijl hij zijn vriendin Debbie Gwyther bij de keel greep. “Mijn vrouw bij de keel grijpen om haar te tonen wie de baas is? Of zou je proberen om door onze hekken te komen en dan ‘Shitwave' (een verwijzing naar Liam’s nummer ‘Shockwave’, red.) te zingen in onze gemeenschappelijke tuin of die afgrijselijke teksten op de muren van het toilet te schrijven?”

Noel voegt er nog een ironische waarschuwing voor zijn broer aan toe: “Als ik wakker word en ik ontdek dat een van de woestijnratten van de kinderen ondersteboven tegen de muur hangt met een mes erin, dan zal ik zeker de plaatselijke wijkagent waarschuwen. En probeer de kat ook niet te kidnappen, we hebben net Ross Kemp als veiligheidsagent ingehuurd. Geniet van de zomer, ‘Big Tits’.”

Liam heeft zich ondertussen wel geëxcuseerd voor zijn berichten. Hij tweette: “Mijn oprechte excuses aan mijn prachtige moeder Peggy en aan mijn lieflijke nichtje Anais dat ze betrokken geraakt zijn in dit kinderachtige gedrag. Ik hou erg veel van jullie.”

De broertjes Gallagher hebben al ruim tien jaar ruzie met elkaar, sinds Oasis in 2009 uit elkaar ging. Ook daarvoor konden ze vaak niet samen door één deur.