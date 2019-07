Opnieuw advocatenwissel voor Harvey Weinstein SD

12 juli 2019

08u39

Bron: ANP/Variety

Harvey Weinstein (67) heeft opnieuw de samenstelling van zijn juridische team veranderd. Het is al de tweede keer dat de gevallen filmproducent dit doet sinds hij in mei 2018 werd aangeklaagd voor verkrachting.

Gisteren vroeg Harvey Weinstein toestemming aan de rechter in New York om twee van zijn advocaten in te wisselen. Damon Cheronis en Donna Rotunno gaan Ronald Sullivan en Jose Baez vervangen. Volgens Variety stoppen die laatste twee met de verdediging van Weinstein omdat ze het lastig vinden om met de publieke druk om te gaan en omdat ze het niet goed kunnen vinden met hun voormalige cliënt.

In januari stapte het juridische team van de voormalige studiobaas ook al op. Dat leidde meerdere keren tot vertraging. De planning is nu dat het proces over twee maanden echt inhoudelijk van start gaat. Weinstein staat terecht voor seksueel misbruik en verkrachting van twee vrouwen. Inmiddels zijn er meer dan zestig vrouwen die beweren dat de producent hen onheus heeft bejegend. Hun verhalen brachten vorig jaar de #MeToo-beweging op gang.

In een persconferentie gisteren stelde Rotunno zichzelf voor aan de aanwezige pers, en ze voegde eraan toe dat zij en Cheronis er alles aan zouden doen om de waarheid boven water te krijgen. “Het verhaal dat we tot nu toe gehoord hebben is erg eenzijdig", vertelde ze. Ik kan je beloven dat er een waarheid is waar nog niet over bericht is. We zijn hier om die waarheid bloot te leggen gedurende de komende weken.”