Opnames Tonight Show week stilgelegd wegens plotse dood moeder Jimmy Fallon

Bron: AD/TMZ 0 EPA Jimmy Fallon. Celebrities Alle opnames van de Amerikaanse The Tonight Show met presentator Jimmy Fallon zijn deze week geannuleerd. Dit in verband met het overlijden van de moeder van Jimmy Fallon. Volgens NBC zullen de hele week herhalingen van eerdere shows worden uitgezonden.

Volgens een woordvoerder van Fallon overleed zijn moeder, Gloria Fallon, zaterdag in een ziekenhuis in New York, in het bijzijn van de hele familie, zo schrijft TMZ. Ze werd slechts 68 jaar. Fallon liet via zijn woordvoerder aan persbureau AP weten dat hij zijn "grootste fan" had verloren.

Gloria Fallon woonde zijn allereerste opname van The Tonight Show bij in 2014. Jimmy Fallon liet zijn moeder bovendien figureren in de show in het onderdeel hashtag #MomQuotes.

AP Gloria Fallon overleed zaterdag op 68 jarige leeftijd.