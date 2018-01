Opnames film James Franco uitgesteld MVO

James Franco Productiemaatschappij A24 heeft een nieuw filmproject dat James Franco zou gaan regisseren voorlopig op de lange baan geschoven. Het gaat om de verfilming van het verhaal 'Zola Tells All', een verhaal vol strippers, seks en drugs gebaseerd op de getuigenis van een bizarre, deels waargebeurde roadtrip die twee meisjes op Twitter deelden.

De film zou dit voorjaar in productie worden genomen; Franco is gecontracteerd als regisseur en co-producent. Maar producent A24 stelt nu dat het project "nog in ontwikkeling is" en dat er nog geen concrete opnamedatum is. Het bedrijf geeft geen reden voor het uitstel.

Franco kwam de afgelopen week onder vuur te liggen vanwege beschuldigingen van seksueel wangedrag. Hij zou zich onder meer hebben misdragen tegenover actrice Ally Sheedy ('The Breakfast Club') toen zij samen in een toneelstuk op Broadway stonden. Zij trad naar voren met haar verhaal nadat Franco zondag een Golden Globe had ontvangen voor zijn rol in 'The Disaster Artist'.

#MeToo-discussie

Franco zelf ontkent alle aantijgingen. Hollywood heeft de afgelopen maanden meerdere filmprojecten 'on hold' gezet in verband met de #MeToo-discussie. Zo is 'A Star is Born' met Lady Gaga in de hoofdrol een aantal maanden uitgesteld omdat de film minder seksueel getint moet worden gemaakt. Ook is de film over het leven van Playboy-baas Hugh Hefner voorlopig in de ijskast gezet.