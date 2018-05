Opmerkelijke actie: Belle Perez laat zich 12 uur lang opsluiten in een kleine kooi SD

Belle Perez (42) heeft een missie. De zangeres wil zoveel mogelijk meisjes uit de gedwongen prostitutie helpen. Als Belgische ambassadrice van 'Free a Girl' reisde ze begin deze maand naar Brazilië, waar ze hulporganisaties bezocht en met slachtoffers praatte. De reis heeft een danige indruk op haar achtergelaten dat ze zich vandaag 12 uur lang laat opsluiten in een hokje van één bij twee om aandacht te vragen voor de organisatie. De bezoekers van restaurant 'De Rooden Hoed' in Antwerpen zijn alvast onder de indruk. Hopelijk brengt dat ook wat geld in het laatje, want Belle hoopt tegen vanavond 2.500 euro ingezameld te hebben.