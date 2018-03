Oplichting, partnergeweld, kindermisbruik en mensenhandel: deze BV's gingen zwaar in de fout KD

10 maart 2018

12u00 17 Celebrities Begin deze maand werd Sergio Herman in beroep opnieuw veroordeeld voor een zware snelheidsovertreding, zijn derde al. De sterrenchef is niet de enige landgenoot (nu ja) die in aanraking kwam met politie en gerecht. Gewezen Miss België Daisy Van Cauwenbergh ontsnapte nipt aan een veroordeling wegens mensenhandel. E n ex-Rode Duivel Gilbert Bodart zat in de cel voor zijn aandeel in een gewapende overval.

Snelheidsduivels, dronken bestuurders, plegers van vluchtmisdrijf... zo zijn er genoeg in BV-land. Guy Depré, Walter Grootaers, Louis Talpe, Bieke Ilegems, ex-premier Verhofstadt, prins Laurent, zelfs urgentiearts Luc Beaucourt en 'Kijk Uit'-gezicht Flor Koninckx maakten zich schuldig aan ernstige verkeersmisdrijven. Zeker niks om trots op te zijn, maar het kan altijd een trapje erger.

'Duivelskoppel' Daisy Van Cauwenbergh en Huub: fraude, verduistering en mensenhandel

Gewezen Miss België en Mrs. Globe Daisy Van Cauwenbergh (49) en haar man Huub Fijen stonden terecht in twéé zware dossiers. In 2008 gingen de vier IT-bedrijfjes van Huub failliet. Er was sprake van fraude en verduistering. Huub en Daisy werden opgepakt voor verhoor en moesten zelfs een nacht in de cel doorbrengen. Vijf jaar later bleek dat het koppel naar de Verenigde Staten is verhuisd. "Gevlucht voor hun schuldeisers", werd gefluisterd.

Recent stonden Daisy en Huub terecht voor mensenhandel. Eind 2004 lokten ze een Thais koppel met een jobaanbod naar België, maar uiteindelijk zouden die bijna twee jaar gratis gewerkt hebben. De vrouw zou door Huub ook als seksslavin zijn gebruikt. Het Openbaar Ministerie vorderde 18 maanden effectief, maar de Brusselse correctionele rechtbank oordeelde dat het dossier was verjaard. Daisy en Huub komen dus zonder straf weg.

Sterrenchef Sergio Herman: vier zware snelheidsovertredingen

Op 10 september 2016 werd de Range Rover van Sergio Herman (47) geflitst op de N49 in Damme. De chef van The Jane reed die ochtend met een snelheid van 105 kilometer waar 50 was toegestaan.

De Brugse politierechter legde Herman drie maanden rijverbod en een geldboete van 720 euro op, een straf die in beroep werd bevestigd. Om zijn rijbewijs terug te krijgen, zal hij opnieuw een theoretisch en een praktisch rijexamen moeten afleggen. Daarnaast moet de kok ook slagen voor medische en psychologische proeven.

Sergio Herman was niet aan zijn proefstuk toe. Hij werd al drie keer veroordeeld voor overdreven snelheid. Daardoor kon hij van de politierechter op weinig mildheid rekenen.

Ex-'Familie'-acteur Tim Tubbax: geweld en drugsfeiten

Tim Tubbax (45) werd ontslagen bij de Antwerps politie wegens grove slagen en verwondingen. Hij ging even in de politiek en speelde mee in een film met Jean-Claude Van Damme. Enkele jaren geleden was hij ook in 'Familie' te zien. Als uitbater van een discotheek kwam hij in opspraak voor drugsfeiten. Bij een razzia waren cocaïne, GHB, xtc en speed en ook verboden wapens zoals stroomstoottoestellen en boksijzers aangetroffen. In een vip-ruimte lag een vrouw in comateuze toestand. Ze was onder invloed van vloeibare xtc, cocaïne, medicatie en alcohol, maar overleefde de cocktail. Tubbax kreeg twee jaar cel met uitstel en een boete van 5.500 euro.

Later kwam hij nog eens in de problemen. Volgens het parket van Gent organiseerde Tubbax een drugsfestijn in de kelder van een café, maar in die zaak werd bij bij gebrek aan bewijzen vrijgesproken.

Ex-Miss België Alizée Poulicek: dronken straatrace

Eind 2007 kwam een avondje zot doen Alizée Poulicek (30) duur te staan. De kersverse Miss België werd aangehouden nadat ze tegen 180 km/uur over de binnenring in Zaventem racete tegen een andere wagen. Ze bleek 0,78 promille alcohol in het bloed te hebben, de andere chauffeur zelfs 1,81. Het rijbewijs van Alizée werd meteen voor tien dagen ingetrokken. De politierechter veroordeelde haar tot een boete van 660 euro en een rijverbod van 35 dagen.

En toen ze werd als opgeroepen als bijzitter tijdens de regionale en Europese verkiezingen van 2009, stuurde Poulicek haar kat. Ze kreeg een minnelijke schikking van 250 euro, maar die betaalde ze niet. Gevolg: ze mocht het gaan uitleggen op de correctionele rechtbank van Hoei en kreeg een hogere boete.

Gewezen Rode Duivel-doelman Gilbert Bodart: overval grotten van Han en valsemunterij

In september 2012 werd gewezen Rode Duivel en Standard-doelman Gilbert Bodart (55) veroordeeld tot een celstraf van 42 maanden met uitstel en een boete van 2.750 euro. De correctionele rechtbank van Luik acht Bodart schuldig aan betrokkenheid bij een gewapende overval in 2008 op het kantoor van de Grotten van Han - waar hij op de marketingafdeling werkte -, en het in omloop brengen van vals geld. Bodart had zware gokschulden en zag geen andere uitweg meer. Hij zat zes maanden in de voorarrest. "Ik heb zwaar afgezien in de gevangenis", vertelde Bodart in 'Le Soir'. "Ik keer er nooit meer terug", zweert hij.

Eerder had hij al eens zes maanden voorwaardelijk gekregen voor zijn onverkwikkelijke rol in het omkoopschandaal rond de gokchinees.

Hans Otten: smaad aan de politie en weerspannigheid

In december 2007 mocht tv-presentator Hans Otten (47) een nachtje in een Mechelse cel doorbrengen. Volgens de politie was hij dronken - hij had 1,3 gram promille alcohol in het bloed -, stond hij naast zijn auto te plassen en gedroeg hij zich agressief. Volgens Otten werd hij erg brutaal aangepakt door de politie. "Ze noemden me "mislukte BV". Toen ik antwoordde dat ik misschien beter de burgemeester kon bellen om mijn beklag te doen, zegden ze: "Ge zijt nog ne grotere loser dan diene Somers." Ze hebben me hardhandig in de combi gegooid en de polsen omgewrongen. Daarna moest ik de nacht in een kleine, stinkende cel doorbrengen."

De presentator werd veroordeeld tot 2.255 euro boete en een rijverbod van vier maanden.

In de zomer van 2008 was het weer van dat. Otten reed tegen hoge snelheid een politiewagen voorbij. Daarna verliet hij een rotonde zonder zijn richtingaanwijzers te gebruiken. Tot slot botste hij bijna twee keer met een andere wagen door roekeloos te rijden. De politie achtervolgde zijn auto met de zwaailichten aan, maar Otten stopte pas op zijn oprit. Hij testte positief, met 1,5 promille alcohol.

Volgens de openbare aanklager riep de beklaagde dat de politie "klote" is. Voor smaad en weerspannigheid kreeg hij acht dagen cel met uitstel, een boete van 1.100 euro en twee maanden rijverbod.

Jean-Pierre Van Rossem: valsheid in geschrifte, fraude, verkeersmisdrijven

De lijst met veroordelingen van Jean-Pierre Van Rossem (72) is lang. Begin jaren 70 kreeg hij één jaar met uitstel voor valsheid in geschrifte en uitschrijven van ongedekte cheques. Twee jaar later strafte de rechter hem met vier jaar effectief. Hij kwam in 1977 vrij. Voor de fraude met zijn beursbeleggingsbedrijf Moneytron kreeg Van Rossem in 1991 - na twee keer in beroep te zijn gegaan - vijf jaar. Hij verklaarde "enorm ontgoocheld te zijn in de werking van het gerecht”. Hij zou er twintig maanden van uitzitten, tijd die hij besteedde aan het schrijven van zijn biografie.

Later volgden nog een resem veroordelingen voor verkeersovertredingen en rijden met een auto die niet ingeschreven en niet verzekerd was.

Dave Wauwermans uit 'The Sky Is The Limit': witwassen, valsheid in geschrifte, geldverduistering...

Op 20 maart 2012 werd Dave Wauwermans (48) veroordeeld tot 11.000 euro boete en een exploitatieverbod van vijf jaar. De 'matrassenkoning' uit 'The Sky Is The Limit' maakte zich schuldig aan witwassen, valsheid in geschrifte, verduistering, wegnemen van de boekhouding en wegmaken van inbeslaggenomen goederen.

En een jaar geleden had Dave weer afspraak met de rechter. Na een elfdaags verblijf in een luxehotel in Lichtaart vertrok hij zonder de rekening van 1.298 euro te betalen. Pas enkele dagen voordat de rechtszaak behandeld werd, vereffende Dave zijn schuld. Hij kreeg er nog een boete van 420 euro bovenop.

Antony Arandia: gesjoemel met gehandicaptenkaart

Antony Arandia (31), die ooit 'Sterren Op De Dansvloer' won, kreeg in de herfst van 2012 problemen met de politie. De Vlaamse acteur was op stap geweest met vrienden en op de terugweg naar huis reden ze een snelwegparking op. "Een vriend wilde sigaretten kopen", aldus Arandia. "Ik parkeerde me op een gehandicaptenplaats. Het was 2 uur 's nachts en het was de énige plaats die nog vrij was."

Plots op de ruit van Arandia's auto getikt. "Daar stond de politie. De agenten wezen me erop dat ik op een gehandicaptenplaats stond en vroegen me of ik dan ook een gehandicaptenkaart kon voorleggen."

In plaats van nederig nee te schudden en te hopen dat de politie het bij een berisping zou laten, toverde de acteur als bij wonder een gehandicaptenkaart boven. "Van één van mijn vrienden in de auto. Zijn oma is gehandicapt en hij vervoert die vaak in zijn wagen. Vandaar dat hij een kopie heeft. Enfin, ik had beter moeten weten, maar ik gaf de kaart af."

De agenten besloten om Arandia toch maar even te laten blazen. Hij blies 1,6 promille. Zijn rijbewijs werd meteen voor dertien dagen afgenomen.

Voor het rijden onder invloed kreeg Arandia een boete van 1.100 euro, waarvan de helft met uitstel en nog zeven éxtra dagen rijverbod. Voor het parkeren op de gehandicaptenplaats kreeg hij nog eens een boete van 165 euro én twintig dagen rijverbod. Volgens de rechter was het niét de eerste keer dat Arandia een valse gehandicaptenkaart gebruikte, al blijft de acteur bij hoog en bij laag beweren dat dit wel het geval was.

Peter Van Asbroeck: dodelijk ongeval met fietser

Op 13 juli 2010 negeerde Peter Van Asbroeck (49) een rood licht op de A12 en reed een fietser aan. Het slachtoffer was op slag dood. De politierechter veroordeelde de presentator tot drie maanden voorwaardelijk, 4.125 euro boete en vijf maanden rijverbod. Zijn verzekering betaalde de weduwe en dochter van het slachtoffer een schadevergoeding uit.

Ex-basketter Pieter Loridon: partnergeweld

Toen de breuk tussen ATV-presentatrice Zoë van Gastel (30) en Pieter Loridon (40) in februari 2014 bekend raakte, kwamen al snel onfrisse verhalen over het opvliegende karakter van de ex-basketter naar boven. “Het gebeurde regelmatig dat Zoë uithuilde bij haar collega’s en dat ze bij de make-up van ATV heel wat werk hadden om de sporen van een ruzie te camoufleren", klonk het in Story. "De laatste keer is Pieter te ver gegaan. Op straat in Antwerpen gaf hij haar een kopstoot, waarop Zoë de politie er bij haalde."

"Na die bewuste kopstoot riep hij: "Ik maak je kapot!"", aldus Zoë. "Hij nam mijn autosleutels af en ik ben hevig huilend hulp gaan vragen in een winkel. Toen heb ik klacht ingediend tegen Pieter." Loridon bracht een aantal uur op het politiekantoor door. De politie bevestigde dat er een proces-verbaal werd opgesteld.

Anderhalf jaar eerder was er nog een ernstig incident. "Pieter dacht toen dat ik hem bedroog", vertelde Zoë. "Hij pakte mij bij mijn nek, en sleurde me over de vuilbakken. Ik ben toen in pyjama naar de politie gevlucht en zij hebben mij begeleid om mijn spullen te gaan halen. Ik heb toen geen klacht ingediend omdat ik heisa wou vermijden."

Phaedra Hoste, een andere ex van Loridon, reageerde: "Pieter is inderdaad een heel agressieve man. Ik spreek uit ondervinding..."

Gewezen Anderlecht-speler Jonathan Legear: richtte ravage aan in de shop van een tankstation

Op 7 oktober 2012 reed een stomdronken Jonathan Legear (30) met zijn Porsche Panamera aan hoge snelheid een tankstation in Tongeren binnen. Hij kwam pas achteraan de shop tot stilstand. Tijdens de dollemansrit raakte een man gewond. Volgens de zaakvoerder van het tankstation was de ravage enorm. "De hele automatisatie van de pompen is defect", vertelde hij. "We schatten de schade tussen de 250.000 tot 300.000 euro." Volgens hem wilde Legear na de aanrijding te voet wegwandelen. "Hij zei dat hij alles wel zou betalen. Vermoedelijk kwam hij terug van een nachtje stappen."

Legear, die toen nog in Rusland voetbalde, mocht een nachtje in de politiecel ontnuchteren. Hij werd veroordeeld tot een boete van 3.600 euro en kreeg vier maanden rijverbod opgelegd. Maar dat verbod was niet van tel in Rusland, waar hij kon blijven rijden. De profvoetballer betaalde uiteindelijk 180.000 euro voor de materiële schade. De rechter kende het slachtoffer een schadevergoeding van zo’n 10.000 euro toe.

Het was niet de eerste keer dat Legear brokken maakte. In 2009 vertrok hij ’s nachts na een feestje in discotheek Carré in Willebroek. Legear was stomdronken en knalde met zijn BMW X5 tegen een geparkeerde wagen. Hij reed door, ging iets verder uit de bocht, en kwam hard tot stilstand tegen een garage.

Walter Capiau: bekende misbruik tienerjongens

In het voorjaar van 2012 barstte er een bom in Vlaanderen. In Dag Allemaal getuigden twee mannen over het misbruik door Walter Capiau (80) dat ze als tieners ondergingen. Capiau, destijds een scoutsleider van 24 jaar, drong zich volgens de getuigen aan hen op in hun slaapkamer. Ze waren dertien.

De tot dan razend populaire showpresentator tuimelde van zijn voetstuk. Hij bekende de feiten aan het gerecht in Veurne, maar kon niet meer vervolgd worden omdat de feiten onherroepelijk verjaard waren. "Ik besef dat ik me bezondigd heb aan zeer erge feiten”, gaf hij toe op Radio 1. “Er zijn zo veel jaren overheen gegaan, en daardoor ging ik er steeds minder aan denken. Nu word ik er opnieuw mee geconfronteerd. Ik heb ontzettend veel spijt.”

Frank Slaets, ex van Véronique De Kock: schriftvervalsing, witwaspraktijken, douanefraude en geweld

In 2009 werd zakenman Frank Slaets (52), de ex-man van Véronique De Kock, veroordeeld tot één jaar effectief voor zijn aandeel in een vechtpartij. Het was niet de eerste keer dat Slaets in aanraking kwam met het gerecht. Hij had er dan al twee veroordelingen voor schriftvervalsing, witwassen en douanefraude opzitten. Toen kwam Slaets er nog van af met een enkelband, maar uiteindelijk belandde hij alsnog achter tralies.

Slaets heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij in het verleden zaken deed met zowat alle kopstukken van de Israëlisch-Russische maffia in Antwerpen. Hij werd ook genoemd in een onfrisse affaire met Dennis Black Magic. Die laatste had 40.000 euro van Slaets geleend, en zou met de dood zijn bedreigd toen het geld niet op het afgesproken tijdstip werd terugbetaald.'

Gewezen tv-kok Herwig Van Hove: vluchtmisdrijf met een gewonde

Gewezen tv-kok Herwig Van Hove (78) werd door de politierechtbank van Leuven veroordeeld voor vluchtmisdrijf met een gewonde. In januari 2016 reed hij een 12-jarig meisje op de fiets aan, waarna hij met gedoofde lichten wegvluchtte. Dankzij een getuige kon Van Hove, die vier glazen wijn ophad, opgespoord worden. Eerst ontkende hij de feiten, maar nam dan toch zijn verantwoordelijkheid op. Gevolg: drie maanden rijverbod en een boete van 2.880 euro.

'Eigen Kweek'-acteur Sam Louwyck: vier keer dronken achter het stuur

"Een heksenjacht", zo noemde Sam Louwyck (51) zijn recente veroordeling in 'Van Gils & Gasten' op Eén. Na een feestje in Oostende werd de West-Vlaamse acteur, vooral bekend als ‘den Hollander’ uit ‘Eigen Kweek’, betrapt met 1,4 promille. Ook in 2007, 2009 en 2016 werd hij veroordeeld voor het rijden onder invloed van alcohol. Omdat hij een recidivist is kreeg hij een rijverbod van drie maanden en een geldboete van 1.600 euro. Louwyck noemde die straf "te hoog". "Ik ben in fout, daar ga ik niet over discussiëren. Maar stel je voor dat je een normale mens bent, met een normaal gezin met twee kinderen, en één van kinderen wil doorstuderen. En dan krijg je zo'n boete. Dan wordt ook je kind gestraft."

Michel Van den Brande van 'The Sky Is The Limit': dodelijk arbeidsongeval

In november 2016 werd stellingbouwer Michel Van den Brande (56), bekend van 'The Sky Is The Limit', voor de tweede keer op een halfjaar tijd veroordeeld voor een dodelijk ongeval op één van zijn werven. Nalatigheid op het vlak van veiligheid, oordeelde de rechter. Hij moest de vriendin van het slachtoffer 12.500 euro morele schadevergoeding betalen, 35.000 euro huishoudschade én 10.000 euro inkomstenverlies, plus verwijlintresten. "Ik ga nog liever naar de gevangenis", aldus een boze Van den Brande op sociale media.

Matthias Vergels, Louis uit 'Thuis': met 1,6 promille achter het stuur

In april 2016 hoorde 'Thuis'-acteur Mathias Vergels (25), zich door de politierechter van Halle veroordelen tot een geldboete van 2.400 euro en een rijverbod van een jaar voor dronken rijden - hij had 1,6 promille in z'n bloed - en onaangepast rijgedrag. Daarnaast moest hij slagen voor een theoretisch en praktisch rijexamen en medische en psychologische proeven alvorens weer te mogen sturen. Het was al z'n derde veroordeling.

Vergels betoonde z'n spijt en zei te beseffen dat hij als bekend gezicht een voorbeeldfunctie heeft.

Guy Van Sande: verdacht van betrokkenheid in kinderpornozaak

"We waren juist geen maand getrouwd, keken uit naar onze huwelijksreis... Ik stond net voor m'n eerste dag bij een nieuwe werkgever, en maakte me klaar om m'n dochter naar school te brengen. Maar toen stortte m'n wereld brutaal in. De politie aan de deur", zo vertelde Nathalie, de echtgenote van Guy Van Sande (54), in Dag Allemaal. "Met zeker tien agenten werd ons huis op stelten gezet. Guy moest zijn computer meegeven, en alle wachtwoorden op papier zetten. En hij moest onmiddellijk mee voor een verhoor. Zonder verdere uitleg. Uiteindelijk heeft hij zelfs een nacht in de cel moeten doorbrengen."

Dat gebeurde in juni 2016, nadat bleek dat de acteur had deelgenomen aan chatsessies waar volgens het parket ook kinderporno werd uitgewisseld. Van Sande legde gedeeltelijke bekentenissen af. De zaak moet nog steeds voorkomen.

Walter 'Pico' Michiels: drugs en partnergeweld

Een tragisch verhaal, dat van Walter Michiels (54). Sinds zijn ontslag bij de VRT in 1993, na vier seizoenen van 'F.C. De Kampioenen' ging het alleen maar bergaf met de acteur. Michiels werd al veroordeeld door de correctionele rechtbank omdat hij in een reptielenwinkel drugs aan een minderjarige had verkocht, werd uiteindelijk ontoerekeningsvatbaar verklaard en geïnterneerd.

In 2010 verbleef hij met zijn vriendin door huisvestingsproblemen een tijd in een caravan op het terrein van een B&B. Na een wekenlange ruzie sleepte de uitbater de caravan naar het dorpsplein van Neerlinter, waar de politie hem wegsleept.

Walter en Sabine gaan in een huisje wonen. De politie moet vaak tussenbeide komen voor huiselijk geweld. In maart 2012 sloeg Michiels tijdens een ruzie de valse tanden uit de mond van zijn vriendin. De vrouw bedreigde Michiels. Ze worden uiteindelijk allebei veroordeeld tot een celstraf van zes maanden voor partnergeweld. De twee moeten niet naar de cel, maar moeten zich de komende drie jaar wel aan strikte voorwaarden houden. Michiels kreeg ook nog een boete van 600 euro.

In 2014 huren ze een appartementje in Tienen. Walter maakt er één grote chaos van. Afgebroken binnenmuren, gesloopte vensters, losgeslagen bepleistering en uit hun hengsels gehaalde deuren. En overal rommel en aangekoekt vuil. Toch ziet de gewezen 'F.C. De Kampioenen'-acteur weinig kwaad in zijn sloopwerken. "Dit is toch gewoon renoveren?" klinkt het.

Marvin uit 'Temptation Island 2016': ongeval met vluchtmisdrijf

In 2016 botste Marvin Ndiribe (25), bekend van 'Temptation Island', na een nachtje stappen met zijn Audi tegen een geparkeerde wagen. De eigenaar van de wagen wilde de politie bellen, maar Marvin reed door. Een half uur later werd hij door de politie ingerekend. Hij bleek dat hij 0,90 promille alcohol in zijn bloed had. Bovendien vervoerde Marvin op het ogenblik van de feiten zes passagiers. Marvin moest zijn rijbewijs een maand inleveren, opnieuw rijproeven afleggen en 2.070 euro boete betalen. Eerder kwam hij ook al in aanraking met de politie voor geweld en drugs.

Zanger Kaye Styles: heling van gestoken gsm

Zanger Kaye Styles (36) werd in 2007 bij verstek veroordeeld tot drie maanden effectieve celstraf. De Leuvenaar van Ghanese origine kocht in mei 2004 een gsm die kort daarvoor was gestolen. Styles wist dat naar eigen zeggen niet, maar de onderzoeksresultaten spreken dat tegen.

Topchef Peter Goossens: dronken rijden en fraude

Op 29 januari 2012 ramde Peter Goosens (54) een bestelwagen, verkeersbord en houten paaltje op een rotonde in het centrum van Kruishoutem. Ondanks de relatief beperkte schade aan het voertuig van Goossens zelf, was hij te dronken om eigenhandig uit zijn auto te stappen. De hulpdiensten moesten ter plekke komen om hem naar het ziekenhuis af te voeren. De topchef werd veroordeeld tot een maand rijverbod en een geldboete.

Datzelfde jaar kwam Goossens nog in de problemen toen speurders geknoei met de boekhouding van zijn restaurant Hof van Cleve ontdekten. Hij ontsnapte aan een strafrechtelijke vervolging door de zaak af te kopen.

Ex-voetballer Gilles De Bilde: intrafamiliaal geweld

Gilles De Bilde (46) kampte lang met een agressieprobleem. In 1995 gaf hij een ambulancier een kopstoot, een jaar later sloeg hij een tegenspeler. In de zomer van 2010 liep het helemaal mis. Hij ging zijn vrouw Ils zo agressief te lijf dat ze het huis uitvluchtte en de politie moest tussenkomen. Ook één van hun oudste dochtertjes incasseerde een klap. De Bilde kreeg twaalf maanden met uitstel en moest een cursus agressiebeheersing volgen. Ils bleef hem steunen, ook in de rechtbank.

Schlagerzanger Bobby Prins: betrapt achter het stuur ondanks rijverbod

In de woelige periode van zijn echtscheiding van Gerda, liep zanger Bobby Prins (70) een veroordeling op. "Ik heb levenslang rijverbod en werd toch betrapt achter het stuur", vertelde hij in Dag Allemaal. "De rechter kon er niet mee lachen en nu moet ik vijf maanden een enkelband dragen. Vervelend, maar er zijn ergere dingen. De bevoegde instantie heeft mij toegestaan om te blijven optreden. Ik moet dat iedere keer melden en een bewijsje vragen aan de concertorganisator. Nogal omslachtig, maar ik ben al blij dat mijn carrière hier niet onder lijdt."

Ex-voetballer Mike Verstraeten: stalking

Ex-Rode Duivel Mike Verstraeten (50) werd in april 2006 schuldig bevonden aan stalking van zijn ex-vrouw Nancy, maar kreeg opschorting van straf. Tijdens de echtscheiding bestookte hij haar met sms'jes. Hij viel haar ook tweemaal in het openbaar lastig, op de school van hun kinderen en op een sportterrein. Volgens het openbaar ministerie had Mike Verstraeten ook de wagen van zijn ex beschadigd en had hij haar slagen toegebracht. Voor die feiten vond de rechtbank onvoldoende bewijzen.

Jaren later getuigde een andere ex-vrouw, de Keniaanse Dorine, in Dag Allemaal over de mishandelingen door Iron Mike. Ze was zwanger toen ze hem verliet. Hij betwijfelde dat het kind van hem was, maar juridisch onderzoek wees uit dat hij wel degelijk de vader was. Hij moest onderhoudsgeld betalen. "Het is twijfelachtig dat Mike Verstraeten van plan is om z'n vaderlijke plicht geheel te vervullen, ook al is dat meisje zijn kind", klonk het in gerechtskringen. "Zijn advocaat heeft zelfs geprobeerd om Mikes huwelijk met de twintig jaar jongere Dorine als een schijnhuwelijk te verkopen."

Jean-Marie Dedecker: schriftvervalsing

Ruim twee jaar geleden werd politicus en ex-judocoach Jean-Marie Dedecker (65) door de Hasseltse correctionele rechtbank schuldig bevonden aan schriftvervalsing. Hij had een contract geantidateerd met de privédetective die onderzoek deed naar Karel De Gucht (Open Vld). Dedecker kreeg echter opschorting van straf: de rechter vond dat De Decker al nadelige gevolgen had ondervonden door de mediabelangstelling voor deze zaak.

Dennis Black Magic: aanranding van een 15-jarig meisje

In maart 2011 hoort Dennis Burkas (43), beter bekend als pornokoning’ Dennis Black Magic, zich tot vier jaar celstraf veroordelen voor aanranding van een meisje van vijftien. Burkas had het 15-jarig meisje een fotoshoot beloofd, maar verwachtte in ruil seksuele gunsten.

Maar daar stopte het niet. In september 2017 werd Burkas opnieuw voor zedenfeiten veroordeeld. Hij benaderde in 2014 - vanuit de gevangenis - twee minderjarige meisjes via een vals Facebookprofiel en zette hen aan tot ontucht.

Frank Verstraeten en Brigitta Callens: diefstal, fraude, drugsdelicten, seksfeestjes en poging tot moord

Op 6 december 2000 worden Zillion-uitbater Frank Verstraeten (49) en zijn toenmalige vriendin Brigitta Callens (37) overvallen in haar appartement op het Antwerpse Zuid. De homejackers hebben het gemunt op de nieuwe Mercedes van Verstraeten, en slaan hem bont en blauw. Verstraeten wordt er door de speurders én Brigitta van verdacht de homejacking zelf in scène gezet te hebben.

Brigitta van haar kant ontvreemdt zijn zwarte boekhouding. "Om hem onder druk te zetten, want hij dreigde ermee naaktfoto's die hij van mij had genomen openbaar te maken", aldus de gewezen Miss België achteraf. Ze is bang voor Frank, die volgens haar "tot alles in staat is". Ze vlucht, en trekt weer bij haar ouders in Oudenaarde in. Korte tijd later klagen Brigitta en haar vader Frank Verstraeten aan wegens stalking en bedreigingen.

Verstraeten komt in die periode veelvuldig met het gerecht in aanraking wegens o.m. fraude, drugsdelicten, seksfeestjes en zelfs poging tot moord. Hij zit elf maanden in voorhechtenis, maar wordt uiteindelijk vrijgesproken van alle zware aanklachten. Callens krijgt opschorting van straf voor de diefstal.

In 2005 wordt Verstraeten door de correctionele rechtbank van Antwerpen veroordeeld tot twee jaar plus tien maanden cel, waarvan telkens de helft effectief, 11.000 euro boete en een beroepsverbod van tien jaar. Hij maakte zich volgens de rechtbank schuldig aan onder meer het uitbaten van een dancing zonder de gepaste vergunningen, schending van de milieuwetgeving door het illegaal stockeren van vuurwerk, witwaspraktijken en fiscale fraude. De Zillion en het appartement van Verstraeten en zijn vermogen van van 4,668 miljoen euro werden verbeurd verklaard.