Ophef over toplessfoto Kim Kardashian

09 februari 2018

06u19 0 Celebrities Een foto die Kim Kardashian donderdag op Instagram plaatste, heeft voor boze reacties van haar volgers gezorgd.

Op het kiekje trekt Kim haar beha uit voor de spiegel, waarin is te zien dat zij haar borsten bedekt met haar handen. De foto is genomen door Kims oudste dochter North, die in de achtergrond te zien is. Veel volgers vonden het zeer ongepast dat de vierjarige is ingeschakeld voor een toplessfoto van haar moeder.

Eén van de bezoekers van haar profiel schrijft: "Het is raar en creepy dat je je kleine kind suggestieve foto's van jezelf laat nemen terwijl je een heel team hebt die dat ook hadden kunnen doen." Een andere volger plaatste in de comments: "Zou je het ook posten als ze een foto van Kanye maakte terwijl hij z'n boxershort uitdeed?"

Ondanks de veelal negatieve reacties, is de foto wel al ruim 2,1 keer geliket. Kim heeft niet gereageerd op het commentaar.

📸 by North Een foto die is geplaatst door null (@kimkardashian) op 08 feb 2018 om 17:44 CET