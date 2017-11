Ophef over opgedoken video waarin Demi Moore een vijftienjarige kust TDS

Bron: Youtube 1 RV Celebrities Er is in Amerika ophef ontstaan over een video die is opgedoken, waarin te zien is hoe actrice Demi Moore op negentienjarige leeftijd een amper vijftienjarige kindacteur kust. De video werd vanonder het stof gehaald na alle heisa rond seksueel grensoverschrijdend gedrag.

De beelden staan al sinds 2012 online, maar worden nu terug opgevist na alle heisa rond seksuele intimidatie in Hollywood. In het filmpje zien we de actrice en haar tegenspeelster uit de toenmalige reeks 'General Hospital', Philip Tanzini. Demi was op dat moment slechts 19 jaar oud.

"Wij gaan trouwen"

"Ik houd heel veel van hem. Hij is een van mijn meest favoriete mensen", vertelt Demi tegen de camera. Waarop Philip reageert dat ze "gaan trouwen". De actrice was op het moment van de opnamen getrouwd met haar eerste man Freddy Moore. Maar dat weerhield de schijnbaar dronken ster er niet van te beweren dat Philip "de enige is".

De opnamen werden gemaakt op het verjaardagsfeestje van de kindacteur, die toen 15 kaarsjes mocht uitblazen. Demi en Tanzini zoenen drie keer in het fragment. Intussen werden de beelden al meer dan 7,5 miljoen keer bekeken.