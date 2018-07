Ophef over haar seksualiteit verbaast Paris Jackson MVO

17 juli 2018

07u30

Paris Jackson (20) kijkt ervan op dat er zoveel reacties komen op haar opmerking dat ze op mannen en vrouwen valt. Volgens het model heeft zij nooit een geheim gemaakt van haar seksualiteit.

In het weekend deed de dochter van Michael Jackson mee aan een Q&A op Instagram. Een fan vroeg haar of ze bi was, waarop ze antwoordde: "Dat is hoe jullie het noemen, dus ja, maar waarom moet het zo'n label hebben?"

Een aantal Amerikaanse media schreven daarop over de 'coming out' van Paris, maar dat vindt ze onzin. Maandag liet ze in een Instagram Story weten: "Ik kwam uit de kast toen ik veertien was, ik heb het op het podium over mijn mede-LHBTQ+-ers gehad. In mijn Rolling Stone-interview vertelde ik dat ik op mijn achtste verliefd was op meisjes. Er staan foto's van mij zoenend met meisjes online. Waarom vinden mensen dit nu opeens nieuws?"

In een volgende post vroeg ze haar volgers opnieuw haar niet biseksueel te noemen. "Ik hou gewoon van mensen. Ik bestempel dat zelf niet, dus doe dat ook niet voor mij."