Ophef op klimaatconferentie: beroemdheden zakken massaal af per privéjet

31 juli 2019

15u58

Bron: Page Six/New York Post 32 Celebrities De rich & famous verzamelen zich. Een klein leger aan beroemdheden en sterren komt deze week samen in een luxueus resort in het Italiaanse Palermo, om er de jaarlijkse Google Camp bij te wonen. Dat is een driedaagse conferentie waar naar oplossingen wordt gezocht om de klimaatsverandering tegen te gaan. Er is echter opschudding ontstaan: meer dan 100 aanwezigen komen via een privéjet, en dat schiet bij velen in het verkeerde keelgat.

De lijst van genodigden is imposant. Beroemdheden als Barack Obama, de Britse prins Harry, Leonardo DiCaprio en Katy Perry werden persoonlijk uitgenodigd door Google-oprichters Larry Page en Sergey Brin om aanwezig te zijn op de conferentie. Ook Harry Styles, Orlando Boom, ontwerpster Diane von Furstenberg zijn uitgenodigd, en ook Stella McCartney, Gayle King, Bradley Cooper, Nick Jonas en Priyanka Chopra wonen de conferentie bij. Niet onbelangrijk detail: DiCaprio zet zich al jaren in voor het klimaat en maakte zelf een documentaire over de klimaatscrisis, en Katy Perry nam onlangs een campagne op voor UNICEF over de klimaatverandering.

Hoewel de sterren zich inzetten voor het goede doel, lijkt het hen totaal niet te deren dat ze zelf een enorme impact hebben op het milieu. De Amerikaanse krant New York Post berekende immers dat er niet minder dan 114 privévluchten werden geboekt van Los Angeles naar Palermo in Italië, waar de conferentie wordt gehouden. Die vluchten zouden alles samen verantwoordelijk zijn voor een geschatte uitstoot van 100.000 kilogram CO2, een immense hoeveelheid.

Hypocriet

En dat zet kwaad bloed. “Google Camp is bedoeld als een plaats waar invloedrijke mensen kunnen discussiëren over hoe we de wereld een betere plek kunnen maken”, klinkt het. “Het zal gaan over online privacy, politiek, mensenrechten en natuurlijk ook over onze leefomgeving. Het belangrijkste onderwerp is de globale opwarming. Het maakt het extreem ironisch dat er ondertussen honderden privéjets worden ingezet om hier naartoe te komen.”

Ook tijdens de rest van het evenement wordt er niet bepaald rekening gehouden met de ecologische voetafdruk van de sterren. De meeste beroemdheden verblijven op megajachten langs de kust en verplaatsen zich met peperdure sportwagens, die ook enorm veel uitstoten. Hun verblijf in het chique resort wordt bovendien volledig door Google betaald, en ze worden in de watten gelegd met een gastronomisch menu en optredens van Sting, Elton John en Chris Martin. Het is dus nog maar de vraag of de beroemdheden tijdens de conferentie ook hun eigen impact op het klimaat zullen bespreken.

