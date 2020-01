Opgedoken interview onthult: Kobe Bryant vloog altijd met helikopter uit liefde voor zijn gezin TDS

28 januari 2020

14u40

Bron: E! Online 0 Celebrities Kobe Bryant en zijn 13-jarige dochter Gianna kwamen zondag bij een helikoptercrash om het leven terwijl ze op weg waren naar een basketbalwedstrijd. Nog zeven andere mensen, waaronder de piloot, stierven bij het ongeval. De voormalige topbasketballer had echter zijn redenen om steevast per helikopter te reizen, zo bekende Kobe tijdens een interview. De sportman had er alles voor over om een ​​paar minuten extra te kunnen spenderen met zijn vrouw en kinderen.

Ruim een dag na de tragische dood van Kobe Bryant reageert de wereld verslagen op het nieuws. Zeker nu er een interview met de basketballer uit 2018 is opgedoken, waarin hij beschreef hoe belangrijk zijn gezin voor hem is. Kobe vertelde erop te staan zijn kinderen zélf op te halen van school en allerlei naschoolse activiteiten met hen te doen. Die bezigheden combineerde hij met zijn intense basketbaltrainingen, tot het verkeer tussen de basketbalzaal en zijn woning in Newport Beach “héél erg slecht begon te worden.”

“Ik heb een toneelstuk op school gemist omdat ik vast zat in het verkeer”, zei hij. “Mijn carrière bleef maar groeien. En ik moest een manier bedenken waardoor ik nog steeds kon trainen en mezelf kon focussen, zonder daar mijn tijd met mijn gezin voor op te moeten geven. Ik ben me toen gaan verdiepen in helikopters en ineens kon ik binnen de 15 minuten heen en terug reizen. Zo is het begonnen.”

(lees verder onder de foto)

Dagelijkse routine

Bryant zei dat zijn dagelijkse routine altijd hetzelfde was: “Gewichtheffen in de ochtend, de kinderen naar school brengen, naar het basket vliegen, trainen als een halve gek, extra klusjes afwerken, de media, alles wat ik moest doen. Om dan terug te vliegen, te carpoolen naar school en de kinderen op te halen”, zei hij. “Mijn vrouw deed zo van: ‘Luister, ik kan ze ook ophalen’, maar dat wilde ik niet. Ik denk dan: ‘nee, nee, nee, dat wil ik zelf doen.’”

Kobe vloog dus niet in een helikopter omdat hij een beroemdheid met hoge eisen was, wél omdat hij een toegewijde vader was. “Weet je, ik moet constant de baan op en dat zijn tijden waarop je je kinderen niet ziet, man. Iedere kans die ik kan krijgen om hen te zien en tijd met hen door te brengen - zelfs al zijn het 20 minuten in de auto - zal ik dus ook grijpen.”

De Amerikaanse basketlegende Kobe Bryant is zondag omgekomen in een helikoptercrash. Dat bevestigde de stad Calabasas in Californië, waar het ongeval plaatsvond. Bryant, die 20 jaar voor de LA Lakers speelde, werd 41. Ook de 13-jarige dochter van Bryant en de andere 7 inzittenden kwamen om het leven. Het was zeer mistig in het gebied ten tijde van de crash. Uit geluidsopnamen blijkt dat de piloot te laag vloog om gemonitord te kunnen worden door de luchtverkeersleiding.

Bekijk hier het opgedoken interview: