Operazanger Placido Domingo opnieuw onder vuur: 11 nieuwe vrouwen beschuldigen hem van seksueel wangedrag SDE

05 september 2019

18u18

Bron: AP 0 Celebrities Enkele weken geleden werd operazanger Placido Domingo (78) door verschillende vrouwen beschuldigd van seksuele intimidatie. Dat meldde het Amerikaanse persbureau AP. In de nasleep van die onthullingen hebben nu elf nieuwe vrouwen een soortgelijk verhaal over de tenor verteld.

Het originele verhaal in AP schetste geen fraai beeld van Placido Domingo. De wereldberoemde operazanger en dirigent zou vrouwen in zijn omgeving - meestal beginnende operazangeressen - jarenlang lastiggevallen hebben. Vaak begon het met opmerkingen, waarna de beroemde tenor overging op handtastelijkheden en ongevraagde zoenen. De vrouwen werden ’s avonds laat opgebeld, waarna Domingo hen uitnodigde voor een drankje in zijn hotelkamer. Dat leidde enkele keren tot seks. Al zeker twee ondervraagde vrouwen zeggen dat ze als beginnend operazangeres geen ‘nee’ durfen te zeggen en daarom met Domingo naar bed zijn gegaan. De operazanger werd als God aanzien, zeggen ze, en zou hun carrière kapotgemaakt hebben als ze niet op zijn avances waren ingegaan. In enkele gevallen gebeurde dat effectief: enkele veelbelovende vrouwen kregen geen grote rollen meer nadat ze Domingo hadden afgewezen.

De operazanger noemde de beschuldigingen aan zijn adres initieel ‘inaccuraat’. “Toch is het pijnlijk om te horen dat ik mogelijk iemand van streek heb gemaakt of ongemakkelijk heb laten voelen - ongeacht hoe lang geleden en ondanks mijn beste bedoelingen. Ik dacht dat al mijn interacties en relaties altijd welkom en met wederzijdse instemming waren.”

Borsten grijpen

Een van de elf nieuwe vrouwen die de operazanger nu van seksueel wangedrag beschuldigd, is Angela Turner Wilson. Ze besloot te reageren na de opmerkingen van Domingo: “Welke vrouw zou ooit willen dat je haar bij haar borsten grijpt? En het deed pijn”, zei ze. “Toen moest ik op het podium kruipen en doen of ik verliefd op hem was." Het voorval waar Wilson het over heeft, speelde zich af in het seizoen 1999-2000. De toen 28-jarige operazangeres speelde samen met Domingo in de opera ‘Le Cid’, een belangrijk moment in haar carrière. Op een bepaald moment zag Wilson op haar schema dat haar make-up samen met die van de tenor gedaan zou worden. “Ik vond dat gek”, geeft ze toe. “Normaal gezien wordt de make-up van de grote sterren in hun kleedkamer gedaan." Maar omdat er visagist aanwezig was en de deur ten allen tijde open was, voelde ze zich gerustgesteld.

Maar op een avond ging de tenor achter haar staan en liet hij zijn handen op haar schouders rusten. Toen ze hem aankeek in de spiegel, gleden zijn handen in haar badjas en greep hij haar blote borsten vast. “Het deed pijn”, vertelt ze. “Het was niet zachtjes. Hij greep me echt hard vast.” Daarna draaide Domingo zich om en liep hij weg. De visagist wilde niet reageren. Een tijdje daarvoor had de operazanger haar al een keer proberen te kussen, iets wat ze op het laatste nippertje had kunnen afwenden. Na het incident verloor de tenor zijn interesse. Wilson won in 2000 de prestigieuze ‘Artiest van het Jaar’-award, maar werd niet opnieuw ingehuurd door de Washington Opera. De schuld van Domingo, denkt ze. “Iedereen die die award krijgt, in welk bedrijf dan ook, ziet het als het begin van een relatie met dat bedrijf. Het betekent dat je goed werk geleverd hebt en het verdient om terug te komen. Het betekent meestal geen vaarwel.”

Vrouw Marta

Zo zijn er wel meer verhalen. Melinda McLain, productiecoördinator van de LA Opera en ook werkzaam in de Houston Grand Opera samen met Domingo, vertelt AP hoe ze ervoor probeerde te zorgen dat de tenor nooit alleen met jonge vrouwelijke zangeressen in een ruimte was, ook al vroeg hij daar speciaal om. Ze probeerde ook om mannelijke kleedsters te voorzien. “We bedachten deze uitgebreide intriges om hem weg te houden van bepaalde zangeressen”, geeft ze toe. “Ik zou nooit welke vrouw dan ook naar zijn kleedkamer gestuurd hebben." En er was nog een andere manier om Domingo in het gareel te houden, zegt ze: Marta, Domingo’s vrouw, op feestjes uitnodigen. “Wanneer Marta er was, dan gedroeg hij zich.”

Onjuist en onethisch

Domingo’s woordvoerder, Nancy Seltzer, heeft ook gereageerd op deze nieuwe beschuldigingen. “Deze campagne van AP om Placido Domingo in een slecht daglicht te stellen is niet alleen onjuist, maar ook onethisch. Deze nieuwe beschuldigingen zitten vol tegenstrijdigheden en zijn net als het eerste verhaal in vele opzichten simpelweg onjuist. Vanwege het lopende onderzoek zullen we niet reageren op details, maar we willen het misleidende beeld dat AP schetst, tegenspreken.”