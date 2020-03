Operazanger Plácido Domingo heeft ziekenhuis verlaten TK RL

31 maart 2020

02u35

Bron: Belga 23 UPDATE De Spaanse tenor Plácido Domingo maakte maandag bekend dat hij het Acapulco-ziekenhuis in Zuid-Mexico heeft verlaten. De zanger was er opgenomen na complicaties als gevolg van een Covid-19-infectie.

“Ik ben thuis, ik voel me goed. Toen de eerste symptomen verschenen stond ik, zoals altijd, onder medisch toezicht vanwege mijn leeftijd en mijn andere ziekten. Daarom werd meteen aan een corona-infectie gedacht en dat heeft me heel erg geholpen”, zei de 79-jarige operazanger in een verklaring op zijn Facebook-pagina.

Placido Domingo geeft aan dat hij zijn behandeling voortzet en uitrust in zijn huis in Acapulco, een Mexicaanse badplaats op 400 kilometer ten zuiden van Mexico-Stad.

De zanger kondigde op 22 december aan dat hij besmet was geraakt met Covid-19. “Het is mijn morele verantwoordelijkheid om te melden dat ik positief ben getest voor het coronavirus”, schreef Domingo op Facebook. “Mijn familie en ik zitten in thuisisolatie, voor zo lang dat nodig is.” De 79-jarige zanger riep zijn volgers op om voorzichtig te zijn, hun handen te wassen en vooral thuis te blijven. “Samen kunnen we tegen dit virus vechten en deze wereldwijde crisis stoppen.”

Domingo werd vorig jaar door tien vrouwen beschuldigd van seksuele intimidatie. Kort daarna stapte Domingo op bij de Los Angeles Opera. Vorige maand bood de zanger zijn excuses aan voor zijn gedrag en zei hij de verantwoordelijkheid voor zijn daden te nemen. Twee dagen later kwam Domingo daar echter weer op terug en ontkende hij dat hij zich had misdragen.