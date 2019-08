Openbaar ministerie vordert zes maanden cel tegen A$AP Rocky ADN

02 augustus 2019

18u51

Bron: Belga 0 Celebrities In Zweden heeft de openbare aanklager Daniel Suneson vandaag een gevangenisstraf van zes maanden gevorderd tegen A$AP Rocky voor slagen en verwondingen. Hij gelooft niet dat de Amerikaanse rapper en zijn twee medebeklaagden handelden uit zelfverdediging. De uitspraak is voor woensdag 14 augustus. In afwachting zijn de drie vrijgelaten.

De 30-jarige A$AP Rocky, wiens echte naam Rakim Mayers is, werd begin juli in Stockholm samen met enkele mensen uit zijn entourage opgepakt na een vechtpartij. Op videobeelden die later in de Zweedse media verschenen, is te zien hoe de rapper een jongeman tegen de grond werpt en meerdere mannen hem vervolgens schoppen.

Dinsdag startte voor een rechtbank in Stockholm het proces tegen Mayers en de twee andere verdachten. De New Yorkse hiphopper zat al die tijd in voorhechtenis. Zelf gaf hij steeds aan uit zelfverdediging te hebben gehandeld.



Maar vandaag verwierp de openbare aanklager die verklaring. Volgens hem is er geen sprake van zelfverdediging. “Ik zie niet in hoe we over iets anders dan een gevangenisstraf kunnen spreken”, zei hij tijdens zijn pleidooi. Omdat Mayers het slachtoffer - een 19-jarige Afghaan - tegen de grond werkte, moet hij een zwaardere straf krijgen dan zijn kompanen, meent de aanklager.

