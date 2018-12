Openbaar Ministerie Barcelona jaagt op Shakira wegens belastingontduiking TDS

14 december 2018

16u34

Bron: ANP 0 Celebrities Justitie in Barcelona beschuldigt Shakira (41) ervan via belastingparadijzen belasting te hebben ontdoken. Het Openbaar Ministerie heeft tegen de bij Barcelona wonende Colombiaanse popster zes aanklachten geformuleerd over ontduiking van belasting ter waarde van meer dan 14,5 miljoen euro.

De aanklachten zijn ook gericht tegen een jurist die volgens de aanklagers als advocaat in New York hielp Shakira’s inkomsten en vermogen te verbergen in de jaren 2012-2014. Hij wordt als medeplichtige bij deze fraude genoemd, meldden Spaanse media.

De 41-jarige zangeres wordt gevraagd een borgsom van 19 miljoen euro te storten, als verzekering dat ze niet de benen neemt. Shakira bestrijdt de aanklachten en zegt geen belasting te hebben ontdoken. De belastingdienst heeft vergeefs geprobeerd de zaak te schikken en heeft de zaak daarom nu aan justitie overgedragen.

De dienst gaat ervan uit dat Shakira in de jaren 2012-2014 gewoon in of bij Barcelona heeft gewoond. Dat wil bij deze dienst zeggen: meer dan de helft van de tijd. De stelling van Shakira’s advocaten dat ze officieel op de Bahama’s woonde, klopt niet volgens de Spaanse autoriteiten. De zangeres heeft ooit een huis op de Bahama’s gekocht met haar toenmalige vriend Antonio de la Rúa, een zoon van een Argentijnse president. Maar volgens de Spaanse aanklagers is ze daar in al die jaren (2012-2014) nog geen dag geweest.

De popster heeft toen volgens de aanklagers met een netwerk van zeker veertien ondernemingen inkomsten verborgen gehouden. Shakira is officieel sinds 2015 woonachtig in Spanje. Ze heeft sinds 2011 een relatie met de Spaanse voetballer Gerard Piqué, die uit Barcelona komt en die bij FC Barcelona speelt. Ze hebben twee kinderen.