Openbaar aanklager is gezeur R. Kelly beu

01 april 2020

11u31

De openbaar aanklager die de zaak van R. Kelly behandelt is het geklaag van de zanger helemaal zat. Kelly vroeg eerder deze week of hij de gevangenis mocht verlaten omdat hij bang is voor het coronavirus en stelde een huisarrest met enkelband voor. De aanklagers in New York gaan hier niet mee akkoord en hebben de rechter gevraagd geen gehoor te geven aan zijn vraag.

Kelly bevindt zich momenteel in een gevangenis in Chicago in afwachting van meerdere rechtszaken die te maken hebben met seksueel misbruik van minderjarigen. De zanger heeft er inmiddels een gewoonte van gemaakt om over alles te klagen. Zo zou hij geen echte interactie hebben met medegevangenen, spendeert hij te weinig tijd buiten, heeft hij geen televisie, kan hij te kort douchen en krijgt hij niet de door hem gewenste snacks.

Volgens de openbare aanklagers krijgt Kelly geen andere behandeling dan zijn medegevangenen en moet hij niet zo zeuren. Ook menen de aanklagers dat de zanger al over de schreef is gegaan door te communiceren met buitenstaanders zonder dat hij gemonitord werd en weigerde een cel te delen met een andere gevangene.