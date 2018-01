Open brief van YouTube over Logan Paul wekt niets dan woedde MVO

07u30 0 YouTube Paul Logan Celebrities YouTube ligt onder vuur omdat het dagen na de feiten pas een open brief publiceerde over de zaak Logan Paul, de vlogger die een lijk toonde op de streamingsite. Volgens vele gebruikers reageerde het platform op alle vlakken te laat.

"Velen van jullie zijn gefrustreerd door het gebrek aan communicatie," klinkt het. "Jullie hebben het recht om te weten wat er gaande is. Zoals vele andere zijn ook wij geschrokken van de video die werd gedeeld. Zelfmoord is geen grap, en mag zeker geen middel zijn om meer clicks te halen. Het kanaal in kwestie heeft onze regels geschonden en we hebben dan ook actie ondernomen, we bekijken nog welke verdere stappen we zullen ondernemen. Het heeft lang geduurd voor we een reactie naar buiten hebben gebracht, maar we luisteren naar alles wat jullie ons vertellen."

Onzin, zo beweren vele YouTube-gebruikers. "Er is maar één ding dat jullie hadden moeten doen, en dat hebben jullie nog altijd niet gedaan," klinkt het op Twitter. Logan Paul is immers nog steeds actief op de streamingsite, enkel het bewuste filmpje is offline gehaald.

"Paul profiteert van al deze publiciteit," gaat het verder. "Zo lang hij nog actief mag blijven en deze zaak loopt, wordt hij alleen populairder." De meeste gebruikers hebben er ook problemen mee dat YouTube na al die dagen nog steeds niet rapporteert wat de precieze gevolgen voor Paul zullen zijn, of wélke verdere stappen de site overweegt. "Dat komt omdat ze veel geld aan hem verdienen," merkt een gebruiker op.

Het is niet de eerste keer dat Paul een aanstootgevende video postte. Eerder zette hij al zijn eigen moord in scène, sloeg hij met rauwe vis tegen de ramen van een Starbucks in Japan, en kocht hij een Gameboy om hem daarna kapot te trappen op straat en te retourneren naar de winkel.

Voorlopig ziet het ernaar uit dat Paul filmpjes mag blijven posten op de website.

Like many others, we were upset by the video that was shared last week. YouTube(@ YouTube) link

Suicide is not a joke, nor should it ever be a driving force for views. As Anna Akana put it perfectly: "That body was a person someone loved. You do not walk into a suicide forest with a camera and claim mental health awareness." YouTube(@ YouTube) link

It’s taken us a long time to respond, but we’ve been listening to everything you’ve been saying. We know that the actions of one creator can affect the entire community, so we’ll have more to share soon on steps we’re taking to ensure a video like this is never circulated again. YouTube(@ YouTube) link