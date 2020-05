Op zoek naar nieuw muzikaal talent: Ed Sheeran doneert 190.000 euro aan oude middelbare school SDE

19 mei 2020

16u08

Bron: ANP 0 Celebrities In zijn zoektocht naar de volgende Britse superster heeft Ed Sheeran (29) in twee jaar tijd 170.000 pond (zo'n 190.000 euro) gedoneerd aan zijn oude middelbare school in Suffolk. Dat meldt The Sun.

Ed hoopt dat de middelbare scholieren dankzij z'n donaties meer interesse krijgen in de kunstensector. De Thomas Mills High School heeft het gekregen geld namelijk geïnvesteerd in de aanschaf van Macbooks, camera's en professionele compositie- en opnamesoftware. Ook de repetitieruimtes waar muziekstudenten kunnen oefenen hebben een upgrade gekregen en de school beschikt nu over een nieuwe fotostudio.

De muzikant heeft zelf op die middelbare school in Suffolk gezeten. Hij ontmoette er zijn toekomstige vrouw Cherry. Daarnaast doneerde Ed ook 10.000 pond (11.198 euro) aan een lokale basisschool en 10.000 pond (11.198 euro) aan het Aldeburgh Hospital League of Friends, dat het geld gebruikt voor een project waarbij patiënten buiten in de tuin muziek kunnen maken.

