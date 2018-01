Op deze lepe manier probeerde Sylvie Meis haar liefdesbreuk te verbergen KDL

Bron: Telegraaf 0 ANP Kippa Celebrities Sylvie Meis en haar verloofde Charbel Aouad verbraken enkele maanden geleden hun verloving, maar het nieuws raakte pas onlangs bekend. Nu wordt duidelijk dat het Nederlandse model heel wat moeite deed om de breuk zo lang mogelijk geheim te houden.

Afgelopen week klonk het in de Nederlandse media nog dat Sylvie haar peperdure verlovingsring ook na haar breuk met Charbel nog bleef dragen, maar ondertussen blijkt dat niets minder waar is. Het Nederlandse model en presentatrice gaf de ring meteen terug aan haar voormalige verloofde toen ze uit elkaar gingen, maar om niet meteen vragen te krijgen, liet Sylvie een bijna exacte kopie maken van de verlovingsring. Zo kon ze nog maandenlang volhouden dat er geen vuiltje aan de lucht was tussen de twee.

YES ❤💍 #isaidyes Een foto die is geplaatst door null (@1misssmeis) op 12 apr 2017 om 22:17 CEST

Photo News Sylvie en Charbel verbraken hun verloving enkele maanden geleden al.