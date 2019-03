Oom Billy Baldwin: “Justin en Hailey hadden beter nog even gewacht met trouwen” SD

05 maart 2019

06u48

Bron: Us Weekly 0 Celebrities Billy Baldwin (56) vindt dat zijn nichtje Hailey (22) veel te snel met haar vriend Justin Bieber (25) getrouwd is. Na amper drie maanden stapten ze al in het huwelijksbootje.

In een interview met Us Weekly vertelde Billy Baldwin, die net als zijn broers Stephen en Alec acteur is, dat hij het niet helemaal eens was met de keuze van zijn nichtje om zo snel te trouwen. “Ik vind ze geweldig als koppel, en ik had ze graag zien trouwen als ze nog een paar jaar hadden gewacht. Dat was misschien beter geweest, maar ze wilden niet wachten omdat ze allebei erg toegewijd zijn aan hun geloof. Het was voor hen de juiste keuze, dus eigenlijk zijn het mijn zaken niet", voegde hij er nog aan toe.

Baldwin, die onder andere te zien was in ‘Internal Affairs’ gaf Hailey en Justin nog goede raad mee. “Ik zei: ‘Ik hoop dat jullie nu niet meteen twee, drie, vier kinderen gaan nemen’. Ik hoop gewoon dat ze de komende jaren met z’n tweeën zijn zodat ze tekeer kunnen gaan, kunnen reizen en gewoon plezier kunnen hebben.”