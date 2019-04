Ook zij deden al ‘een Lindeke’: de gênantste kussen van BV’s en sterren op een rijtje KDL

09 april 2019

15u26

Bron: Eigen berichtgeving 0 Celebrities Linde Merckpoel zorgde afgelopen weekend voor één van de topmomenten van de Ronde van Vlaanderen. Net toen ze renner Stijn Steels succes wilde wensen door een kus op zijn wang te planten, draaide Stijn z’n gezicht waardoor Lindes lippen per ongeluk pal op die van hem terecht kwamen. De twee zorgden echter niet voor een primeur met hun gênante kus: deze BV’s en celebs gingen hen al voor.

Scarlett Johansson & John Travolta

De ontmoeting tussen Scarlett Johansson en John Travolta op de uitreiking van de Oscars in 2015 was op z’n minst een tikje onhandig te noemen. De acteur wilde de blondine verrassen met een zoen op haar wang, maar echt opgezet leek ze daar niet mee. Achteraf reageerde Scarlett dat ze er geen graten in zag. “Het is gewoon een ongelukkig frame”, klonk het.

Madonna & Britney Spears (& Christina Aguilera)

Nog een kus die in het collectieve geheugen gegrift staat: die van Madonna en Britney Spears (en Christina Aguilera) tijdens hun optreden op de VMAs in 2003. Justin Timberlake, die op dat moment nog niet lang het ex-liefje was van Britney, probeerde stoïcijns te blijven, maar dat bleek niet erg makkelijk.

Showbizz Bart & Philippe Geubels en Showbizz Bart & Dimitri Leue

Showbizz Bart mocht doorheen zijn carrière ook al een paar keer zijn ‘kuskunsten’ tonen op televisie. Prooien van dienst waren onder anderen Philippe Geubels in het VIER-programma ‘Scheire en de Schepping’ en Dimitri Leue in ‘Zijn er nog kroketten?’.

Angelina Jolie & haar broer

Lang voordat Angelina Jolie een toegewijde moeder van zes was, stond ze bij het grote publiek bekend als buitenbeentje. Toen ze in 2000 een Oscar voor haar rol in ‘Girl, Interrupted’ in de wacht sleepte, deed ze haar excentrieke imago eer aan. Net voordat ze het podium opklom om het beeldje in ontvangst te nemen, deelden Jolie en niemand minder dan haar broer James een passionele kus, vol op de mond.

Justin Bieber & fan

Justin Bieber trok enkele jaren geleden naar een radiostation om er enkele fans te ontmoeten. Zij mochten selfies nemen met de zanger, maar eentje zag haar kans schoon en wilde wel een kusje van Bieber. Hij zag dat echter niet zo zitten. Bekijk het momentje vanaf 2 minuten en 45 seconden in onderstaande video.

Ariana Grande & Ian Somerhalder

Heel wat dames zouden maar al te graag een kus van Ian Somerhalder krijgen, maar Ariana Grande is daar duidelijk niet één van. Toen ze een award in ontvangst mocht nemen tijdens de Teen Choice Awards in 2014 wist ze duidelijk niet goed wat ze moest doen toen Ian haar wilde feliciteren.

Sandra Bullock & Meryl Streep

In 2010 choqueerden de Amerikaanse actrices Sandra Bullock en Meryl Streep zowat half Amerika met een lesbische kus op de Critics’ Choice Awards. Bullock was bovendien onder de indruk van de kus. “Meryl kan verschrikkelijk goed zoenen”, vertelde ze.

Mariah Carey & Nick Cannon

Mariah Carey en Nick Cannon mogen dan wel jaren een koppel geweest zijn, dat wil niet zeggen dat elke kus goed geplaatst was. Onderstaand zoentje van op de rode loper van de Teen Nick Halo Awards in 2009 voelt wat geforceerd aan.

Rihanna & Jimmy Kimmel

Rihanna en Jimmy Kimmel beleefden in 2015 een heus ‘Lady en de Vagebond’-moment tijdens zijn talkshow, toen ze de Twizzler Challenge aangingen.

Kürt Rogiers & Ann Reymen, Joke van de Velde én Showbizz Bart

Kürt Rogiers heeft al heel wat vrouwen op de mond gekust - vaak voor het werk, maar soms ook voor het goede doel. Zoals bij Ann Reymen in 2013: Reymen daagde de acteur toen uit via Twitter om te kussen om geld in te zamelen voor de slachtoffers van tyfoon Haiyan op de Filippijnen. De acteur en presentator ging erop in en bracht een bezoekje aan de radiostudio van MNM, waar het plots wel érg warm werd.

En ook Joke van de Velde én Showbizz Bart mochten de lippen van Kürt proeven. Dat gebeurde tijdens de uitreiking van de Story Awards in 2014.