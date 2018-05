Ook Yale trekt eredoctoraat Bill Cosby in MVO

03 mei 2018

06u31

Bron: ANP 0 Celebrities Universiteit Yale heeft de eregraad van Bill Cosby ingetrokken na zijn veroordeling voor het drogeren en misbruiken van Andrea Constand.

Het is de eerste keer in de 300-jarige geschiedenis van de prestigieuze universiteit dat een eretitel wordt ingetrokken. Yale volgt het voorbeeld van vele andere opleidingsinstituten; Carnegie Mellon University en Notre Dame ontdeden de komiek enkele uren na zijn veroordeling van zijn eredoctoraten.

In de tijd waarin de beschuldigingen tegen Cosby toenamen, lieten de University of Pennsylvania, Brown, Marguette en Fordham al weten de eretitels van de acteur, die eens een veelgevraagd spreker was bij diploma-uitreikingen, in te trekken.

Afgelopen vrijdag ontnam ook Temple University Cosby zijn titels. Op die universiteit werkte Andrea Constand toen het misbruik plaatsvond.