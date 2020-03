Ook Vanessa Paradis getuigt voor ex Johnny Depp Redactie

17 maart 2020

15u00

Bron: AD 0 Celebrities Na Winona Ryder (48) heeft ook ex Vanessa Paradis (47) een getuigenis afgelegd ter verdediging van Johnny Depp (56). De acteur klaagt zijn ex-vrouw Amber Heard (33) aan voor smaad, na haar beschuldigingen van huiselijk geweld aan zijn adres.

Volgens The Blast zegt Vanessa, die van 1999 tot 2012 een relatie met Johnny had, in haar verklaring onder meer: “Ik ken Johnny Depp meer dan 25 jaar. We zijn veertien jaar partners geweest en hebben onze twee kinderen samen opgevoed. In al deze jaren is Johnny een warm, attent, gul en niet-gewelddadig mens en vader geweest.” Vanessa en Johnny hebben een dochter en een zoon: actrice Lily-Rose Depp (20) en de 17-jarige Jack.

De Française laat in haar getuigenis ook weten: “Ik weet waar Amber Heard Johnny nu al vier jaar van beschuldigt. Dat klinkt niet als de Johnny die ik ken, en uit mijn persoonlijke jarenlange ervaring kan ik zeggen dat hij nooit gewelddadig naar mij toe is geweest. Deze schokkende statements hebben hem pijn gedaan en helaas ook zijn carrière geschaad, want mensen zijn deze zaken gaan geloven.”

Winona’s verklaring

Eerder legde ook Johnny’s ex-verloofde Winona Ryder al een verklaring af, en die komt grotendeels overeen met die van Vanessa. Zij liet weten: “Ik begrijp dat het belangrijk is dat ik vanuit mijn eigen ervaringen spreek. Ik was uiteraard niet aanwezig tijdens zijn huwelijk met Amber, maar mijn ervaring was zo extreem anders dat ik enorm geschokt, verward en overstuur was toen ik de beschuldigingen tegen hem hoorde. Het idee dat hij ongelofelijk gewelddadig is, strookt absoluut niet met de Johnny die ik kende en waarvan ik hield.”

Ze concludeerde dan ook: “Ik kan deze beschuldigingen niet begrijpen. Hij was nooit gewelddadig naar mij toe. Hij heeft me nooit mishandeld. Ik heb nooit gezien dat hij zich zo tegenover iemand anders gedroeg. Ik ken hem oprecht enkel als een erg goede man. Een ongelofelijk liefdevolle, uiterst zorgzame man die erg beschermend tegenover me was en tegenover de mensen van wie hij hield. Ik voelde me zo veilig bij hem. Ik wil niemand een leugenaar noemen, maar gezien mijn ervaring met Johnny is het onmogelijk om te geloven dat zo’n afgrijselijke beschuldigingen waar zijn. Ik vind het extreem verontrustend.”

Smaad

Amber en Johnny waren van 2015 tot 2017 getrouwd. Na hun scheiding beschuldigde de actrice de ‘Pirates Of The Caribbean’-ster van fysieke mishandeling. Begin februari lekte echter een audiotape uit waarop Amber te horen was en waarin ze toegeeft dat ze haar ex, Johnny, heeft geslagen. In een nieuw, gelekt telefoongesprek spraken beiden over de gewelddadige confrontaties. Zo leek Heard zelfs met Depp te spotten, wanneer hij zei dat hij ook het slachtoffer is van huiselijk geweld: “Niemand zal je geloven als je zegt dat ik je sloeg.” Het gesprek vond plaats in 2016.

Dat uitgelekte gesprek zorgt voor heel wat woede bij fans van de acteur, die de afgelopen jaren door het slijk werd gehaald door het aanslepende conflict met zijn ex. Depp startte al een rechtszaak tegen Heard, die een opiniestuk schreef voor de Washington Post in december, waar ze zei een slachtoffer van huiselijk geweld te zijn. De acteur eist daarvoor een schadevergoeding van zo’n 46 miljoen euro.

Hoorzitting

Daarnaast sleepte Depp ook de Britse tabloid The Sun voor de rechter wegens een artikel waarin de krant beweerde dat de acteur gewelddadig was in z’n huwelijk. In die zaak vond eind februari een eerste hoorzitting plaats. Toen werd nieuw bewijsmateriaal naar voren gebracht. Zo werden enkele onthullende sms’en voorgelezen die Depp naar z’n goede vriend en collega Paul Bettany gestuurd heeft. “Laten we Amber verbranden”, schreef hij in 2013. “Of nee, laten we haar eerst verdrinken. En daarna neuk ik haar om zeker te weten dat ze dood is.”

Andere berichten bewijzen dat alcohol een grote invloed had op het gedrag van Depp. “Ik ga stoppen met drinken”, stuurde de acteur naar dezelfde vriend in 2014. “Ik heb de hele nacht gedronken vooraleer ik Amber ging ophalen om naar L.A. te vliegen. Het was lelijk, man. Ik had dagen niet gegeten, een halve fles whiskey gedronken, tientallen vodka’s met Red Bull, 2 flessen champagne en pillen geslikt. Wat krijg je dan als je op een vliegtuig stapt? Een kwade klootzak die iedereen beledigt die in de buurt komt. Ik ben er klaar mee.”

De waarheid?

Dat laatste bericht toont volgens de advocaat van The Sun aan dat er wel degelijk sprake was van een gewelddadige relatie. “Hij slingerde op die vlucht allerlei beledigingen naar het hoofd van Amber, schopte haar in de rug, gooide een schoen naar haar en verloor dan het bewustzijn op het toilet van het vliegtuig”, klonk het. Depp zelf ontkent dat hij dronken en gewelddadig was tijdens de vlucht.

De acteur was zelf aanwezig tijdens de zitting. Zijn advocaat beklemtoonde dat de acteur wel degelijk de waarheid spreekt in de zaak. “Niet hij, maar Amber is de schuldige. Johnny is zelf fysiek mishandeld.” De volledige hoorzitting vindt plaats op 23 maart.