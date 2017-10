Ook Tom Jones slachtoffer van seksuele intimidatie: "Schering en inslag in muziekwereld" Joeri Vlemings

11u53

Bron: BBC 4 EPA Celebrities Het is de laatste tijd al vaker gezegd dat seksueel grensoverschrijdend gedrag niet alleen in Hollywood voorkomt. De wereldberoemde Britse zanger Tom Jones (77) bevestigt dat. In een reactie aan de BBC op de beschuldigingen tegen Harvey Weinstein zei hij dat het ook in de muziekwereld schering en inslag was. Als jongeling werd sir Tom jaren geleden bovendien zelf seksueel geïntimideerd.

"Die dingen gebeurden ook altijd al in de muziekindustrie", zei Jones. "Er zijn klachten geweest over uitgevers en over wat je moest doen om een contract te krijgen, net zoals bij filmcontracten." Op de vraag of hij er persoonlijk slachtoffer van werd, antwoordde Jones, tegenwoordig ook coach in The Voice UK, positief. "Er waren wel dingetjes in het begin, ja. Maar je gaat die uit de weg, je trapt het af... Maar wat ze bij vrouwen probeerden, probeerden ze ook bij mannen."

EPA

De wereldster voelde zich "verschrikkelijk" na een nare ontmoeting in het begin van zijn carrière. "Maar je bedenkt dan dat je van die persoon kan weglopen, dat het eigenlijk zo niet kan. Je moet zelf tot het besef komen dat je die dingen niet zomaar hoeft te doen." Even later zei hij daarover nog: "Het was geen ramp, alleen iemand die probeerde mij... het was een vraag en ik zei 'nee, dank u'."



Jones wees er wel op dat er ook goede mensen zijn, die hun macht niet misbruiken: "Ze zijn niet allemaal zo".



Maar verwijzend naar Weinstein, stelde hij: "Gerechtigheid zal geschieden. Als je iets fouts hebt gedaan, moet je ervoor boeten. Of anders moet je maar aantonen dat je niks verkeerds hebt gedaan."