Ook studiobaas Roy Price van Amazon stapt op na beschuldigingen van seksuele intimidatie

Amazonbaas Roy Price is vertrokken bij Amazon na beschuldigingen van seksuele intimidatie. Roy Price heeft zijn ontslag ingediend bij Amazon Studios. De studiobaas was al op non-actief gezet na beschuldigingen van seksuele intimidatie door een producent. De vrouw, Isa Hackett, had tegen The Hollywood Reporter verklaard dat Price haar in 2015 ongepast benaderd had.

De studio gaf geen verklaring waarom het bedrijf nu wel stappen onderneemt tegen Price, terwijl Hackett in 2015 al een klacht had ingediend. Price wilde zelf niet reageren. Hackett, producente van serie The Man In The High Castle, vertelde vorige week openhartig over het voorval. Ze zei dat ze was geïnspireerd door alle vrouwen die de praktijken van Harvey Weinstein aan de kaak hadden gesteld.

Amazon's studio chief Roy Price just resigned, less than a week after this @THR story. https://t.co/jf4arrJ1Ie Matthew Belloni(@ THRMattBelloni) link

"Price was op de hoogte van gedrag Weinstein"

Price zou tevens hebben geweten van het misbruik door Weinstein. Rose McGowan, een van de actrices die het misbruik door Weinstein aan de orde had gesteld, verklaarde dat ze Price had verteld van de aanranding. Met die informatie zou de studiobaas echter niets hebben gedaan.