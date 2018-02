Ook Steven Spielberg doneert half miljoen dollar aan March For Our Lives MVO

21 februari 2018

06u17 0 Celebrities Na George en Amal Clooney en Oprah Winfrey, doneert ook Steven Spielberg een half miljoen dollar (405.000 euro) aan het wapenprotest van scholieren dat gepland staat voor 24 maart.

"De jonge scholieren in Florida en nu door het hele land laten zien wat een leiders zij zijn, met een zelfverzekerdheid en volwassenheid die hun leeftijd overstijgt", aldus de regisseur tegenover Reuters. Hij doet de donatie ook namens zijn vrouw. "Kate en ik juichen hun inspanningen om zich uit te spreken voor deze en komende generaties toe. Ze zijn voor ons een inspiratie."

Ook Jeffrey Katzenberg, die met Spielberg DreamWorks oprichtte, sluit zich aan bij het initiatief en maakt een half miljoen over naar de organisatie. De filmproducent en zijn vrouw verklaarden ook aanwezig te zijn bij het protest in de Amerikaanse hoofdstad Washington DC. Eerder lieten ook George en Amal Clooney, die de schenking deden uit naam van hun babytweeling Ella en Alexander, naar de mars te komen. Of Oprah ook plannen heeft bij de scholierenactie te zijn, is niet bekend.