Ook Spice Girl Mel B kreeg met racisme te maken: “Bijna onmogelijk voor witte mensen om te begrijpen”

08 juni 2020

11u25

Bron: Daily Star 0 Celebrities Nu de hele wereld na de dood van George Floyd stil lijkt te staan bij racisme, doet ook Spice Girl Mel B (45) haar verhaal in de Daily Star. Ondanks haar sterrenstatus kreeg ook zij met vooroordelen te maken, zegt ze.

Mel B groeide op in Leeds, als de dochter van een zwarte vader en een blanke moeder. Haar jeugd was niet eenvoudig, bekent ze in de Daily Star. “Pas toen ik naar school ging, begreep ik wat voor effect mijn huidskleur op de andere kinderen had. Ik werd achtervolgd op weg naar huis door kinderen die scheldwoorden riepen, dus ik leerde om snel te lopen. Toen ik ouder was won ik elke race, omdat ik als kind zo snel had leren lopen."

Toen Mel en de Spice Girls in 1996 razend beroemd werden met hun hit ‘Wannabe’, veranderde de situatie echter niet. “Ik herinner me dat we de videoclip voor ‘Wannabe’ filmden", zegt ze. “We hadden een reusachtig styling-team. Het eerste wat ze tegen me zeiden was: ‘Oké, we moeten je haar steilen.’ Ik weigerde, want mijn haar is mijn identiteit. Ja, het was anders dan dat van de andere meisjes, maar dat was net het idee achter de Spice Girls: dat we onze verschillen zouden vieren."

Emotionele brieven

De videoclip had wel een bijzonder gevolg: “Ik kreeg erg emotionele brieven van meisjes, van hun moeders, waarin stond hoe ongelofelijk het was dat ze iemand hadden om te ‘zijn’ wanneer ze op de speelplaats de dansjes oefenden. Dat ze eindelijk durfden om hun natuurlijke haar te tonen, in plaats van het achterover te kammen of te steilen. Dat was zo belangrijk voor me.”

Beroemd of niet, de pijnlijke ervaringen bleven zich opstapelen. “Op sommige momenten was er echt duidelijk racisme", zegt ze. “Zo werd ik gevraagd om een designerwinkel in Sun City te verlaten toen ik daar met de andere meisjes was en we voor prins Charles en Nelson Mandela moeten optreden. Natuurlijk gingen de meisjes hevig tekeer tegen de verkoopster, omdat ze zo in shock waren. Het is erg om te beseffen dat ik niet geshockeerd was. Want als je bruin bent, verwacht een deel van je altijd confrontatie."

Belangrijk moment

Mel besefte dat haar collega’s nooit echt helemaal konden begrijpen wat ze meemaakte, maar ze deed toch een poging om het hen aan hun verstand te brengen. Zo nam ze Geri Halliwell op een avond mee naar een club in Leeds. “Ik denk dat het bijna onmogelijk is voor witte mensen om te begrijpen wat het is om zwart of bruin te zijn", legt ze uit. “Het stoorde me. Ik probeerde een manier te vinden hoe ik het Geri kon laten begrijpen. Ik nam haar mee naar Leeds en we gingen naar enkele old school underground clubs, waar alle zwarte jongeren uit de buurt naartoe gingen. Het was er klein en erg druk. Toen we buiten stonden zei ik tegen Geri: ‘Kijk rond en vertel me wat je ziet.' Ze keek om zich heen en zei: ‘Iedereen hier is zwart, buiten ik.’ Ik antwoordde: ‘Zo voelt het bijna elke dag voor mij. Ik ben altijd het enige bruine meisje in de kamer.' Dat was een belangrijk moment voor me.”

“De enige reden waarom ik dit interview wilde doen, is omdat ik iets duidelijk wilde maken. Zoveel racisme die je als ‘person of colour’ die opgroeit in een voornamelijk witte omgeving, voelt, wordt niet luidop uitgesproken. Als je wordt aangevallen of iemand roept een scheldwoord, dan weet je hoe die persoon over je denkt", legt Mel uit. “Maar het zijn die andere dingen ... Ruzie krijgen op school omdat je je haar niet kan vastmaken met een rekkertje, meeting na meeting met de Spice Girls binnenlopen, en nooit een ander bruin gezicht zien. Dát heeft invloed op je. Witte mensen dachten dat het lief was om tegen me te zeggen: ‘We zien je huidskleur niet, we zien alleen jou.’ Maar daarmee ontken je mijn identiteit. Ik weet dat het goed bedoeld was, maar eigenlijk is het best beledigend."

