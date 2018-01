Ook Sharon Stone werd slachtoffer van seksueel wangedrag: "Ik heb het allemaal meegemaakt" DBJ

10u54

Bron: CBS 0 EPA Sharon Stone Celebrities Sharon Stone zegt dat ze in haar carrière heel wat dingen heeft meegemaakt als het gaat om misbruik van de machtspositie door mannen. De 59-jarige actrice benoemt in een interview met CBS Sunday Morning geen concrete zaken, maar laat duidelijk uitschijnen dat ze vaak last heeft gehad van seksueel wangedrag.

"Ik heb het allemaal gezien", aldus de actrice die eerst tien seconden lacht nadat de interviewer haar heeft gevraagd of ze wel eens geconfronteerd is met ongepast gedrag op de werkvloer.

"Ik zit al veertig jaar in deze industrie. Kun je je voorstellen hoe deze industrie was toen ik er destijds in stapte?", aldus Stone. "Terwijl ik er uit zie zoals ik er uit zie? Uit een onbekend stadje uit Pennsylvania?"

De actrice zegt zonder enige bescherming te zijn begonnen in de entertainmentindustrie. "Ik heb het allemaal meegemaakt."