Ook Rupert Grint keert zich tegen controversiële uitspraken J.K. Rowling

12 juni 2020

21u19

Bron: ANP 0 Celebrities Opnieuw heeft een van de hoofdrolspelers uit de ‘Harry Potter’-films zich uitgesproken tegen de controversiële tweets van schrijfster J.K. Rowling over transgenders. Rupert Grint (31), die de rol van Ron Weasley speelde, zegt in een verklaring tegen The Times dat hij volledig achter de transgemeenschap staat.

Eerder kwamen Daniel Radcliffe (Harry Potter), Emma Watson (Hermione Granger) en diverse andere castleden al op voor transgenders. Ook Eddie Redmayne, hoofdrolspeler in de ‘Harry Potter’-spin-off ‘Fantastic Beasts’, liet van zich horen. “Ik sluit me daarbij aan”, zegt Rupert. “Transvrouwen zijn vrouwen. Transmannen zijn mannen. We hebben allemaal het recht om met liefde en zonder oordelen te leven.”

J.K. Rowling ligt, vooral op sociale media, onder vuur omdat ze transfobe uitspraken deed. Dat ontkende ze overigens deze week in een zeven A4'tjes tellend essay. “Ik vergat de belangrijkste regel van Twitter - reken nooit op een genuanceerd gesprek - en reageerde op iets wat ik voelde als vernederende taal over vrouwen. Ik sprak over het belang van sekse en sindsdien moet ik boeten”, zei de bedenkster van ‘Harry Potter’.

