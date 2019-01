Ook regisseur van Golden Globe-succes ‘Green Book’ door het stof: “Ik vond het vroeger leuk om mensen te flashen, maar ik was een idioot” TK

10 januari 2019

08u44

Er blijven maar lijken uit de Hollywood-kast vallen in deze #MeToo-tijden. Nu is ook regisseur Peter Farrelly in opspraak gekomen. Hij zou in het verleden meerdere mensen onaangekondigd zijn genitaliën getoond hebben.

Farrelly is de regisseur van ‘Green Book’, de film die zondag onverwacht drie Golden Globes in de wacht sleepte - voor ‘beste mannelijke bijrol’, ‘beste script’ en ‘beste film (komedie)’. De film gaat over de vriendschap tussen een zwarte, homoseksuele klassieke muzikant (gespeeld door Mahershala Ali) en zijn Italiaans-Amerikaanse chauffeur/lijfwacht (Viggo Mortensen) in de jaren ’60.

Zondag werd Farrelly nog de lucht in geprezen, maar niet veel later haalde filmwebsite The Cut een oud artikel uit 1998 aan waarin verteld werd dat Farrelly en zijn broer Bobby het leuk vonden om collega’s erin te luizen: Peter liet ze dan ongevraagd zijn edele delen zien.

Gênant

De regisseur kroop meteen door het stof. In een statement gaf hij grif toe dat hij vroeger ‘een idioot’ was. “Ik deed dit decennia geleden en ik dacht dat ik grappig was. De waarheid is dat ik gegeneerd ben voor die dingen en dat ze me nu in elkaar doen krimpen. Het spijt me heel erg.”

Onder meer actrice Cameron Diaz werd het slachtoffer van de twijfelachtige prank, maar zij kon er nog om lachen. “Als een regisseur je zijn penis laat zien bij de eerste ontmoeting, moet je wel erkennen dat hij een creatief genie is”, liet ze optekenen.