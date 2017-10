Ook Producers Guild gooit Weinstein buiten ib

00u45

Bron: ANP/BuzzE 0 EPA Harvey Weinstein en de vrouw die hem inmiddels verlaten heeft, Georgina Chapman. Celebrities Nadat de Academy of Motion Pictures Hollywood-producer Harvey Weinstein zaterdag per direct uit de organisatie achter de Oscars gezette, heeft ook de raad van bestuur van de Producers Guild of America de gevallen producent geroyeerd als lid. De bestuursleden van de vakorganisatie van Amerikaanse tv- en filmproducenten besloten gisteren unaniem afscheid te nemen van Weinstein.

In een verklaring van het gilde valt te lezen dat volgens de officiële procedures Weinstein vijftien dagen de tijd heeft om bezwaar te maken tegen het intrekken van zijn lidmaatschap. "Seksuele intimidatie in elke vorm is totaal onacceptabel. Dit is een systematisch en diepgaand probleem dat onmiddellijke industrie-brede actie vereist." De raad van bestuur van de Producers Guild richtte gisteren meteen een taskforce tegen seksueel geweld op en riep vooraanstaande partijen in de entertainmentindustrie op samen te werken om seksuele intimidatie te verbannen uit de industrie.