Ook Peter Van den Berge is boos om rijverbod: "Ik doe meer dan 50.000 kilometer per jaar, voor één stom foutje moét en zal dat rijbewijs ingenomen worden" MVO

23 maart 2018

10u36 0 Celebrities Niet alleen Michel Van den Brande is boos op de rechter, ook Peter Van den Berge - bekend van The Sky is the Limit - kan er niet mee lachen dat hij binnenkort zijn rijbewijs moet inleveren, zo zegt hij op Facebook.

"Rijbewijs afgeven binnenkort! Weer een zware crimineel voor acht dagen van de baan", klinkt de zakenman verontwaardigd. "Rood pijltje op een verkeerslicht naar links niet gezien bij het afslaan op de N60. Niet opzettelijk, want het stond blijkbaar al 12 seconden op rood. Gewoon een dom foutje, niet goed opgelet... Geen overdreven snelheid, geen alcohol in het spel en het manoeuvre was veilig omdat er een invoegstrook was, en geen tegenliggend verkeer. Ook geen voetgangers of fietsers aanwezig op de baan."

Toch moet hij de fout zwaar bekopen, want de Gelukzoeker moet zijn rijbewijs enkele dagen laten voor wat het is, ook al verzette hij zich tegen die beslissing. "Genade gevraagd in hoger beroep, maar de wereldvreemde rechter moest een voorbeeld stellen en het rijverbod blijft gehandhaafd. Fikse boete en nog een beetje extra centen erbij om hun slachtofferfonds te spijzen! O ja, en ook een nota op mijn strafblad voor een jaartje!"

Van den Berge schrik ervan dat er zo'n zware straf wordt doorgevoerd voor een schijnbaar kleine misstap. "Ik doe meer dan 50.000 km per jaar, heb de laagste bonusmalus en voor zo’n stom foutje moét en zal dat rijbewijs ingenomen worden door zo’n elitair mannetje..."

In de reacties krijgt hij heel wat bijval van personen die zich ooit ook in dezelfde situatie hebben bevonden.