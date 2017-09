Ook Natalia, Clouseau en co presenteren Top 2000 op Joe 17u23

Bron: Joe 0 Joe Celebrities Maandag start de tiende editie van de Top 2000 van Joe. Tot vrijdag 13 oktober draaien de Joe-dj's in duo's de favoriete nummers van de luisteraars, waar ze de afgelopen weken zelf op hebben kunnen stemmen. De radiozender heeft ook een leuke verrassing: elke avond praat een celebrity - denk aan Natalia en Clouseau, maar ook buitenlandse sterren - de plaatjes aan elkaar.

Voor de eerste keer in tien jaar geeft radiozender Joe op voorhand de lijst van de Top 2000 vrij. Luisteraars mogen zich aan 85 nieuwkomers verwachten. Opvallend feitje? Linkin Park kreeg beduidend meer stemmen dan gewoonlijk, waarschijnlijk door de dood van zanger Chester Bennington twee maanden geleden. Wil je weten hoe de top 2000 eruitziet? Hier vind je haast de volledige lijst, maar op de onthulling van de drie populairste nummers moet je nog tot 13 oktober wachten.

Joe Jermaine Jackson

De radiozender introduceert ook een nieuw item in deze top: De Playlist Van. Elke dag tussen 21.00 en 22.00 zal een internationale ster of een artiest van eigen bodem Joe overnemen en een uur lang zijn/haar favoriete Top 2000-nummers aankondigen. Ze vertellen ook waarom ze die nummers gekozen hebben, aan de hand van een leuke herinnering of verhaal dat ze er aan hebben overgehouden.

De 11 namen die de komende twee weken zullen presenteren op Joe zijn: Mel C, Jermaine Jackson, Natalia, James Blunt, Marco Borsato, OMD, Clouseau, Soulsister, Niels Destadsbader, Regi en K's Choice.

Joe Mel C kruipt ook achter de microfoon bij Joe.