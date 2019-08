Ook Marie Kondo's huis is niet altijd perfect opgeruimd: "Soms moet je dat loslaten” SD

06 augustus 2019

21u43

Bron: Metro UK 0 Celebrities In haar Netflix-show ‘Tidying up with Marie Kondo’ leert Marie Kondo (34) mensen wereldwijd om op een efficiënte manier op te ruimen, maar haar eigen huis ligt er niet altijd even netjes bij. Dat geeft de Japanse toe in het magazine Better Homes And Gardens.

“Om eerlijk te zijn is mijn situatie behoorlijk veranderd sinds ik single was", vertelt Marie Kondo in Better Homes And Gardens. “Het is heel normaal voor ons allemaal dat we ons in tijdsnood bevinden. Je moet gewoon accepteren dat je niet veel tijd hebt en dat is oké.” Kondo, die twee jonge kinderen heeft met haar echtgenoot Takumi Kawahara, laat dan ook weten dat ze “de nood om altijd een perfect huis te hebben, achter zich heeft gelaten.”

“Opruimen op zich is niet het einddoel. Het is veel meer naar binnen gekeerd", zegt de opruimexperte verder nog. “Mijn werk draait om in het reine te komen met jezelf en om vreugde te kiezen in je dagelijkse leven. Ik toon je alleen maar hoe je dat kan bereiken door op te ruimen.”