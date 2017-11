Ook Mariah Carey wordt nu beschuldigd van seksuele intimidatie TDS

Bron: TMZ 1 Photo News Celebrities De beveiligingsfirma waar Mariah Carey mee in zee ging dreigt ermee haar gerechtelijk te vervolgen. Michael Anello, d e zaakvoerder van het bedrijf beweert dat Mariah hem voortdurend vernederde. Bovendien wordt de zangeres ook beschuldigd van seksuele intimidatie door de man. Dat meldt TMZ.

De advocaat van Michael Anello heeft nu een officiele klacht opgesteld. De zaakvoerder claimt dat zijn bedrijf van juni 2015 tot mei 2017 door Mariah werd ingeschakeld. In totaal zou hij daar ruim 200.000 euro voor hebben ontvangen. Michael beweert in zijn klacht echter dat Carey hem nóg eens 2 jaar had beloofd, en eist daarom meer dan 500.000 euro van de zangeres.

Meermaals vernederd

Anello zegt dat Mariah hem en zijn collega's meermaals heeft vernederd door hen te verwijten deel te nemen aan allerlei haatgroepen. Mariah zou hem naar eigen zeggen bestempeld hebben als een nazi, skinhead, KKK-lid, en een blanke supremacist. Anello beweert in zijn klacht bizar genoeg ook dat Mariah enkel "omringd wilde zijn met zwarte kerels, en geen blanke mensen".

Seksuele intimidatie

In het dossier wordt de 'Alll I Want For Christmas'-zangeres bovendien ook beschuldigd van seksuele intimidatie. De bewaker beweert dat Mariah "seksuele handelingen uitvoerde", met de intentie dat Anello "zou kijken als toeschouwer". Tijdens een trip naar Cabo San Lucasin Mexico zou Mariah hem gevraagd hebben naar haar kamer te komen, zogezegd om er de "bagage te verplaatsen." Anello meent dat hij daarop vertrokken, en dat er van lichamelijk contact nooit sprake was.

Onderhandelen

Mariah's advocaten zouden intussen in contact staan met die van Anello. Het contact verliep volgens TMZ "aangenaam", en de zangeres zou bereid zijn om "bepaalde facturen te betalen". Enkel het bedrag zou nog een struikelblok zijn. De advocaat van Anello zegt dat de rechtszaak nu on hold staat, zolang ze rond de onderhandelingstafel zitten.