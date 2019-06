Ook Madonna was slachtoffer van Weinstein: "Hij overschreed duidelijk een grens” SD

06 juni 2019

11u33

Bron: The New York Times 0 Celebrities Madonna (60) heeft in een interview met The New York Times toegegeven dat de in ongenade gevallen filmproducent Harvey Weinstein (67) ook bij haar ongewenste avances maakte. Ze is dan ook blij dat hij eindelijk verantwoordelijk gehouden wordt voor zijn daden.

Madonna ontmoette Harvey Weinstein in 1991, toen Miramax, het bedrijf van de gebroeders Weinstein, haar documentaire ‘Truth or Dare’ uitbracht. “Harvey overschreed verschillende grenzen en benaderde me op een zeer seksuele, flirterige manier toen we samenwerkten”, vertelt Madonna in The New York Times. “Hij was toen getrouwd, en ik was helemaal niet geïnteresseerd.” De zangeres voegt eraan toe: “Ik wist maar al te goed dat hij hetzelfde deed met een hoop andere vrouwen die ik kende uit de industrie. En we dachten allemaal: ‘Harvey komt daarmee weg omdat hij zoveel macht heeft en zo succesvol is en zijn films het zo goed doen en iedereen met hem wil werken. Je moet het dus maar over je heen laten komen.’ Dus dat was het."

Madonna zegt dat ze blij is dat de filmproducent nu eindelijk verantwoordelijk wordt gehouden voor zijn daden. “Toen het allemaal uitkwam, dacht ik: ‘Eindelijk!’ Ik riep mijn vreugde niet van de daken, omdat ik niet ga juichen over iemands ondergang. Dat lijkt me geen goede karma. Maar het was wel goed dat iemand die zijn macht al jarenlang misbruikt, eindelijk eens het deksel op de neus kreeg en verantwoordelijk gehouden werd voor zijn misduiden.”