Ook Lesley-Ann Poppe en Debby Gommeren geraakten binnen in Playboy Mansion

11u03 0 BELGA Celebrities Niet iedereen is welkom in de beruchte Playboy Mansion in Beverly Hills. "Er mogen geen mannen binnen", verklapte Lesley-Ann Poppe in 2013 aan Sean Dhondt. Zij kon het weten, want het 38-jarige Antwerpse model mocht dat jaar wél op de koffie bij Hugh Hefner. Ook mediafiguur Debby Gommeren (29) geraakte een jaar later voorbij de security: ze was gecast voor een feestje op het domein.

Lesley-Ann Poppe sierde in 2012 in vol ornaat de cover van Playboy. Het bracht haar, met dank aan vriendin Pamela Anderson, tot in Los Angeles, waar ze zelfs met Hugh Hefner ging eten en een gerechtje klaarmaakte voor hem in zijn Playboy Mansion. In Sean Late Night op JIM TV deed ze destijds haar relaas. Poppe bevestigde dat er inderdaad geheime kamers op het landgoed zijn. "Dat zijn kleine kamertjes, met vibrerende vloeren, ronddraaiende bedden en vol spiegels", zei ze. "Het kan ook zijn dat 'Hef' gewoon houdt van kleine logeerkamers", voegde ze er ironisch aan toe. De toegang tot die kamertjes bleek onder meer verscholen te zitten achter "een open haard of een flipperkast". Bingo!

Ook Debby Gommeren, die als Vlaams model een paar jaar geleden naar Californië trok om haar American Dream waar te maken, kreeg de kans om een hele dag op het domein van Hugh Hefner te verblijven en er te overnachten. Tijdens een casting voor een feestje in de Playboy Mansion werd ze eruitgepikt. Ze maakte een filmpje, dat je hierboven kan bekijken. Ze hoopte er stiekem haar intrek in de Playboy Mansion te kunnen nemen, maar dat lukte niet, hoewel ze eind 2014 en begin 2015 nog eens terug op bezoek kwam. Maar inmiddels vond ze onderdak bij de zogenaamde Playboy Mansion 2.0 of de Yotta Life Mansion van het schatrijke Duitse echtpaar Bastian en Maria Yotta, ook in Los Angeles.

